https://ria.ru/20220908/marshruty-1815157212.html

Эксперты назвали самые популярные национальные турмаршруты

Эксперты назвали самые популярные национальные турмаршруты - РИА Новости, 08.09.2022

Эксперты назвали самые популярные национальные турмаршруты

Туроператоры назвали самые популярные у россиян национальные турмаршруты летнего сезона 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T06:57

2022-09-08T06:57

2022-09-08T07:13

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

маршруты

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные у россиян национальные турмаршруты летнего сезона 2022 года, сообщает АТОР."В топе спроса были маршруты с удобной логистикой, рассчитанные на два-три дня со стартом в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени", — рассказывают в ассоциации.В рейтинг самых востребованных у Coral Travel вошли "Истории и тайны средневекового Выборга", "Государева дорога", "В Сибирь по своей воле". Лидером продаж у "Мультитура" оказался экскурсионный тур "Государева дорога". А в "Мастерской путешествий" отметили высокий спрос на поездки в Мордовию, Челябинск, Карелию, Самарскую, Новгородскую и Тверскую области.Сейчас в России действует 31 национальный туристический маршрут. Каждый соответствует определенным стандартам, касающимся качества сервиса, логистики, проживания, экскурсионной программы и доступной цены.К 2024 году, по планам Ростуризма, сеть таких маршрутов появится во всех федеральных округах.

https://ria.ru/20220221/marshruty-1773596146.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), маршруты, туризм, туристы, москва, санкт-петербург, тюмень