https://ria.ru/20220908/marshruty-1815157212.html
Эксперты назвали самые популярные национальные турмаршруты
Эксперты назвали самые популярные национальные турмаршруты - РИА Новости, 08.09.2022
Эксперты назвали самые популярные национальные турмаршруты
Туроператоры назвали самые популярные у россиян национальные турмаршруты летнего сезона 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T06:57
2022-09-08T06:57
2022-09-08T07:13
туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные у россиян национальные турмаршруты летнего сезона 2022 года, сообщает АТОР."В топе спроса были маршруты с удобной логистикой, рассчитанные на два-три дня со стартом в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени", — рассказывают в ассоциации.В рейтинг самых востребованных у Coral Travel вошли "Истории и тайны средневекового Выборга", "Государева дорога", "В Сибирь по своей воле". Лидером продаж у "Мультитура" оказался экскурсионный тур "Государева дорога". А в "Мастерской путешествий" отметили высокий спрос на поездки в Мордовию, Челябинск, Карелию, Самарскую, Новгородскую и Тверскую области.Сейчас в России действует 31 национальный туристический маршрут. Каждый соответствует определенным стандартам, касающимся качества сервиса, логистики, проживания, экскурсионной программы и доступной цены.К 2024 году, по планам Ростуризма, сеть таких маршрутов появится во всех федеральных округах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), маршруты, туризм, туристы, москва, санкт-петербург, тюмень
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), маршруты, Туризм, туристы, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень
06:57 08.09.2022 (обновлено: 07:13 08.09.2022)
Эксперты назвали самые популярные национальные турмаршруты
Национальный турмаршрут "Государева дорога" вошел в топ-3 самых популярных у россиян летом
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Туроператоры назвали самые популярные у россиян национальные турмаршруты летнего сезона 2022 года, сообщает
АТОР.
"В топе спроса были маршруты с удобной логистикой, рассчитанные на два-три дня со стартом в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени", — рассказывают в ассоциации.
В рейтинг самых востребованных у Coral Travel вошли "Истории и тайны средневекового Выборга", "Государева дорога", "В Сибирь по своей воле".
Лидером продаж у "Мультитура" оказался экскурсионный тур "Государева дорога". А в "Мастерской путешествий" отметили высокий спрос на поездки в Мордовию, Челябинск, Карелию, Самарскую, Новгородскую и Тверскую области.
Сейчас в России действует 31 национальный туристический маршрут. Каждый соответствует определенным стандартам, касающимся качества сервиса, логистики, проживания, экскурсионной программы и доступной цены.
К 2024 году, по планам Ростуризма, сеть таких маршрутов появится во всех федеральных округах.