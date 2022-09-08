https://ria.ru/20220908/kurily-1815330222.html

В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил

В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил - РИА Новости, 08.09.2022

В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил

Логистическая доступность Курильских островов является ключевым сдерживающим фактором их экономического развития, сообщил генеральный директор Корпорации... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:32

2022-09-08T10:32

2022-09-08T10:32

экономика

курильские острова

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

крдв

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Логистическая доступность Курильских островов является ключевым сдерживающим фактором их экономического развития, сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев."На текущий момент логистическая доступность Курильских островов, я думаю, - самый главный фактор, который сдерживает развитие, с одной стороны, с другой стороны, сохраняет природный потенциал, чтобы не разрушить среду, которая там сейчас имеется", - сказал Запрягаев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Уникальные Курилы: инвестиционные возможности"По его словам, низкая логистическая доступность препятствует более быстрой реализации инвестиционных проектов, поскольку на острова требуется доставка стройматериалов и других важных для создания инфраструктуры и запуска проекта грузов."Специфика морской логистики в бассейне и около Курильских островов довольно сложная. Здесь необходима синергия бизнеса и государственных инструментов, которых много, но нужно стимулировать, чтобы они активнее использовались. Это инструменты концессионные, это и федеральная целевая программа "Курилы", которую нужно наполнять с тем, чтобы туда пришли люди, которые там хотят что-то делать", - уточнил Запрягаев.Он отметил, что необходимо проработать важнейшие точки портов, рейсов для того, чтобы обеспечить доставку строительных материалов.При этом, по информации директора КРДВ, бьет рекорды по пассажироперевозкам на Курилы авиакомпания "Аврора", которая планирует в 2022 году перевезти на острова Курильской гряды около 90 тысяч пассажиров.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/proekty-1815224862.html

https://ria.ru/20220714/kurily-1802454146.html

курильские острова

русский (остров)

владивосток

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курильские острова, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, крдв, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)