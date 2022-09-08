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В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил - РИА Новости, 08.09.2022
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В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил
В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил - РИА Новости, 08.09.2022
В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил
Логистическая доступность Курильских островов является ключевым сдерживающим фактором их экономического развития, сообщил генеральный директор Корпорации... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:32
2022-09-08T10:32
экономика
курильские острова
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
крдв
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Логистическая доступность Курильских островов является ключевым сдерживающим фактором их экономического развития, сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев."На текущий момент логистическая доступность Курильских островов, я думаю, - самый главный фактор, который сдерживает развитие, с одной стороны, с другой стороны, сохраняет природный потенциал, чтобы не разрушить среду, которая там сейчас имеется", - сказал Запрягаев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Уникальные Курилы: инвестиционные возможности"По его словам, низкая логистическая доступность препятствует более быстрой реализации инвестиционных проектов, поскольку на острова требуется доставка стройматериалов и других важных для создания инфраструктуры и запуска проекта грузов."Специфика морской логистики в бассейне и около Курильских островов довольно сложная. Здесь необходима синергия бизнеса и государственных инструментов, которых много, но нужно стимулировать, чтобы они активнее использовались. Это инструменты концессионные, это и федеральная целевая программа "Курилы", которую нужно наполнять с тем, чтобы туда пришли люди, которые там хотят что-то делать", - уточнил Запрягаев.Он отметил, что необходимо проработать важнейшие точки портов, рейсов для того, чтобы обеспечить доставку строительных материалов.При этом, по информации директора КРДВ, бьет рекорды по пассажироперевозкам на Курилы авиакомпания "Аврора", которая планирует в 2022 году перевезти на острова Курильской гряды около 90 тысяч пассажиров.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/proekty-1815224862.html
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экономика, курильские острова, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, крдв, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Курильские острова, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, КРДВ, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:32 08.09.2022
 
В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил

Глава КРДВ назвал логистическую доступность ключевым сдерживающим фактором развития Курил

CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1Курильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1
Курильские острова . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Логистическая доступность Курильских островов является ключевым сдерживающим фактором их экономического развития, сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев.
"На текущий момент логистическая доступность Курильских островов, я думаю, - самый главный фактор, который сдерживает развитие, с одной стороны, с другой стороны, сохраняет природный потенциал, чтобы не разрушить среду, которая там сейчас имеется", - сказал Запрягаев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Уникальные Курилы: инвестиционные возможности"
Мыс Васин острова Уруп - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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На Курилах реализуют новые туристические проекты
По его словам, низкая логистическая доступность препятствует более быстрой реализации инвестиционных проектов, поскольку на острова требуется доставка стройматериалов и других важных для создания инфраструктуры и запуска проекта грузов.
"Специфика морской логистики в бассейне и около Курильских островов довольно сложная. Здесь необходима синергия бизнеса и государственных инструментов, которых много, но нужно стимулировать, чтобы они активнее использовались. Это инструменты концессионные, это и федеральная целевая программа "Курилы", которую нужно наполнять с тем, чтобы туда пришли люди, которые там хотят что-то делать", - уточнил Запрягаев.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 15:27Туризм
На Курилах появится туристическая инфраструктура
Он отметил, что необходимо проработать важнейшие точки портов, рейсов для того, чтобы обеспечить доставку строительных материалов.
При этом, по информации директора КРДВ, бьет рекорды по пассажироперевозкам на Курилы авиакомпания "Аврора", которая планирует в 2022 году перевезти на острова Курильской гряды около 90 тысяч пассажиров.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Четвертый день ВЭФ-2022
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2022 проходят различные пленарные сессии по экономическим, культурным и экологическим темам.

Девушки в форме стюардесс Аэрофлота и участники Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 15

На ВЭФ-2022 проходят различные пленарные сессии по экономическим, культурным и экологическим темам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".

Участники сессии Новое время для дипломатии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 15

В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке демонстрирует очки виртуальной реальности
3 из 15

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Во время ВЭФ-2022 многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 15

Во время ВЭФ-2022 многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 15

На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Повар демонстрирует крабов на площадке проведения Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 15

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Общее количество сессий на ВЭФ-2022 — 71, спикеров — более 530.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 15

Общее количество сессий на ВЭФ-2022 — 71, спикеров — более 530.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчастница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером "Алексом".
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером Алексом
8 из 15
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером "Алексом".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 15

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2022 во Владивостоке состоялись различные фестивали, концерты и выставки.

Стенд с макетом железной дороги и поезда РЖД на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
10 из 15

В дни ВЭФ-2022 во Владивостоке состоялись различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Девушки рассматривают сервисного робота-промоутера "Алекса" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Девушки рассматривают сервисного робота-промоутера Алекса на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
11 из 15

Девушки рассматривают сервисного робота-промоутера "Алекса" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 15

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

Сессия Муравьев-Амурский – 2030 в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

Участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая — 205 человек.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
14 из 15

Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая — 205 человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.

Стенд компании Fesco на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
15 из 15

На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 15

На ВЭФ-2022 проходят различные пленарные сессии по экономическим, культурным и экологическим темам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 15

В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 15

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 15

Во время ВЭФ-2022 многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 15

На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Общее количество сессий на ВЭФ-2022 — 71, спикеров — более 530.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 15
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером "Алексом".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 15

В дни ВЭФ-2022 во Владивостоке состоялись различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 15

Девушки рассматривают сервисного робота-промоутера "Алекса" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 15

Участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 15

Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая — 205 человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
15 из 15

На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
 
ЭкономикаКурильские островаРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетКРДВВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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