https://ria.ru/20220908/kurily-1815330222.html
В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил
В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил - РИА Новости, 08.09.2022
В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил
Логистическая доступность Курильских островов является ключевым сдерживающим фактором их экономического развития, сообщил генеральный директор Корпорации... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:32
2022-09-08T10:32
2022-09-08T10:32
экономика
курильские острова
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
крдв
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155075/12/1550751201_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_876e9eb75dce0627574128a123d9a4de.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Логистическая доступность Курильских островов является ключевым сдерживающим фактором их экономического развития, сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев."На текущий момент логистическая доступность Курильских островов, я думаю, - самый главный фактор, который сдерживает развитие, с одной стороны, с другой стороны, сохраняет природный потенциал, чтобы не разрушить среду, которая там сейчас имеется", - сказал Запрягаев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Уникальные Курилы: инвестиционные возможности"По его словам, низкая логистическая доступность препятствует более быстрой реализации инвестиционных проектов, поскольку на острова требуется доставка стройматериалов и других важных для создания инфраструктуры и запуска проекта грузов."Специфика морской логистики в бассейне и около Курильских островов довольно сложная. Здесь необходима синергия бизнеса и государственных инструментов, которых много, но нужно стимулировать, чтобы они активнее использовались. Это инструменты концессионные, это и федеральная целевая программа "Курилы", которую нужно наполнять с тем, чтобы туда пришли люди, которые там хотят что-то делать", - уточнил Запрягаев.Он отметил, что необходимо проработать важнейшие точки портов, рейсов для того, чтобы обеспечить доставку строительных материалов.При этом, по информации директора КРДВ, бьет рекорды по пассажироперевозкам на Курилы авиакомпания "Аврора", которая планирует в 2022 году перевезти на острова Курильской гряды около 90 тысяч пассажиров.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/proekty-1815224862.html
https://ria.ru/20220714/kurily-1802454146.html
курильские острова
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155075/12/1550751201_73:0:952:659_1920x0_80_0_0_acb227240566715da1281b01ffb04486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курильские острова, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, крдв, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Курильские острова, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, КРДВ, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил
Глава КРДВ назвал логистическую доступность ключевым сдерживающим фактором развития Курил
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Логистическая доступность Курильских островов является ключевым сдерживающим фактором их экономического развития, сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев.
"На текущий момент логистическая доступность Курильских островов, я думаю, - самый главный фактор, который сдерживает развитие, с одной стороны, с другой стороны, сохраняет природный потенциал, чтобы не разрушить среду, которая там сейчас имеется", - сказал Запрягаев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Уникальные Курилы: инвестиционные возможности"
По его словам, низкая логистическая доступность препятствует более быстрой реализации инвестиционных проектов, поскольку на острова требуется доставка стройматериалов и других важных для создания инфраструктуры и запуска проекта грузов.
"Специфика морской логистики в бассейне и около Курильских островов довольно сложная. Здесь необходима синергия бизнеса и государственных инструментов, которых много, но нужно стимулировать, чтобы они активнее использовались. Это инструменты концессионные, это и федеральная целевая программа "Курилы", которую нужно наполнять с тем, чтобы туда пришли люди, которые там хотят что-то делать", - уточнил Запрягаев.
Он отметил, что необходимо проработать важнейшие точки портов, рейсов для того, чтобы обеспечить доставку строительных материалов.
При этом, по информации директора КРДВ, бьет рекорды по пассажироперевозкам на Курилы авиакомпания "Аврора", которая планирует в 2022 году перевезти на острова Курильской гряды около 90 тысяч пассажиров.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Четвертый день ВЭФ-2022
1 из 15
На ВЭФ-2022 проходят различные пленарные сессии по экономическим, культурным и экологическим темам.
2 из 15
В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".
3 из 15
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
4 из 15
Во время ВЭФ-2022 многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.
5 из 15
На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
6 из 15
Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
7 из 15
Общее количество сессий на ВЭФ-2022 — 71, спикеров — более 530.
8 из 15
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером "Алексом".
9 из 15
Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".
10 из 15
В дни ВЭФ-2022 во Владивостоке состоялись различные фестивали, концерты и выставки.
11 из 15
Девушки рассматривают сервисного робота-промоутера "Алекса" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
12 из 15
Гостями мероприятия стали представители 67 стран.
13 из 15
Участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.
14 из 15
Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая — 205 человек.
15 из 15
На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.
1 из 15
На ВЭФ-2022 проходят различные пленарные сессии по экономическим, культурным и экологическим темам.
2 из 15
В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".
3 из 15
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
4 из 15
Во время ВЭФ-2022 многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.
5 из 15
На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
6 из 15
Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
7 из 15
Общее количество сессий на ВЭФ-2022 — 71, спикеров — более 530.
8 из 15
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером "Алексом".
9 из 15
Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".
10 из 15
В дни ВЭФ-2022 во Владивостоке состоялись различные фестивали, концерты и выставки.
11 из 15
Девушки рассматривают сервисного робота-промоутера "Алекса" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
12 из 15
Гостями мероприятия стали представители 67 стран.
13 из 15
Участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.
14 из 15
Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая — 205 человек.
15 из 15
На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.