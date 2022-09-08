Четвертый день ВЭФ-2022
На ВЭФ-2022 проходят различные пленарные сессии по экономическим, культурным и экологическим темам.
На ВЭФ-2022 проходят различные пленарные сессии по экономическим, культурным и экологическим темам.
В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".
В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
Во время ВЭФ-2022 многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.
Во время ВЭФ-2022 многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.
На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Общее количество сессий на ВЭФ-2022 — 71, спикеров — более 530.
Общее количество сессий на ВЭФ-2022 — 71, спикеров — более 530.
Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".
Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".
В дни ВЭФ-2022 во Владивостоке состоялись различные фестивали, концерты и выставки.
В дни ВЭФ-2022 во Владивостоке состоялись различные фестивали, концерты и выставки.
Девушки рассматривают сервисного робота-промоутера "Алекса" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Девушки рассматривают сервисного робота-промоутера "Алекса" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Гостями мероприятия стали представители 67 стран.
Гостями мероприятия стали представители 67 стран.
Участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.
Участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.
Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая — 205 человек.
Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая — 205 человек.
На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.