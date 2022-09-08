https://ria.ru/20220908/vef-2022-1815312535.html

Четвертый день ВЭФ-2022

Четвертый день ВЭФ-2022 - РИА Новости, 08.09.2022

Четвертый день ВЭФ-2022

Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События четвертого дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:00

2022-09-08T10:00

2022-09-08T10:00

фото

экономика

карин кнайсль

владивосток

дальний восток

арктика

дальневосточный федеральный университет

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Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События четвертого дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru.

владивосток

дальний восток

арктика

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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