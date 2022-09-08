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Четвертый день ВЭФ-2022 - РИА Новости, 08.09.2022
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Четвертый день ВЭФ-2022
Четвертый день ВЭФ-2022 - РИА Новости, 08.09.2022
Четвертый день ВЭФ-2022
Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События четвертого дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.09.2022
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экономика
карин кнайсль
владивосток
дальний восток
арктика
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Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События четвертого дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru.
владивосток
дальний восток
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фото, фото, экономика, карин кнайсль, владивосток, дальний восток, арктика, дальневосточный федеральный университет, fesco, ржд, восточный экономический форум — 2022 (вэф), технологии
Фото, Экономика, Карин Кнайсль, Владивосток, Дальний Восток, Арктика, Дальневосточный федеральный университет, FESCO, РЖД, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Технологии
10:00 08.09.2022
 

Четвертый день ВЭФ-2022

Читать ria.ru в
Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События четвертого дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2022 проходят различные пленарные сессии по экономическим, культурным и экологическим темам.

Девушки в форме стюардесс Аэрофлота и участники Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 15

На ВЭФ-2022 проходят различные пленарные сессии по экономическим, культурным и экологическим темам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".

Участники сессии Новое время для дипломатии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 15

В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке демонстрирует очки виртуальной реальности
3 из 15

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Во время ВЭФ-2022 многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 15

Во время ВЭФ-2022 многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 15

На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Повар демонстрирует крабов на площадке проведения Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 15

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Общее количество сессий на ВЭФ-2022 — 71, спикеров — более 530.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 15

Общее количество сессий на ВЭФ-2022 — 71, спикеров — более 530.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчастница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером "Алексом".
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером Алексом
8 из 15
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером "Алексом".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 15

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2022 во Владивостоке состоялись различные фестивали, концерты и выставки.

Стенд с макетом железной дороги и поезда РЖД на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
10 из 15

В дни ВЭФ-2022 во Владивостоке состоялись различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Девушки рассматривают сервисного робота-промоутера "Алекса" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Девушки рассматривают сервисного робота-промоутера Алекса на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
11 из 15

Девушки рассматривают сервисного робота-промоутера "Алекса" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 15

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

Сессия Муравьев-Амурский – 2030 в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

Участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая — 205 человек.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
14 из 15

Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая — 205 человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.

Стенд компании Fesco на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
15 из 15

На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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ФотоЭкономикаКарин КнайсльВладивостокДальний ВостокАрктикаДальневосточный федеральный университетFESCOРЖДВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Технологии
 
 
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