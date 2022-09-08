https://ria.ru/20220908/khaggi_vaggi-1815480165.html

Депутат предложила запретить игрушки Хагги Вагги в детсадах

Депутат предложила запретить игрушки Хагги Вагги в детсадах - РИА Новости, 08.09.2022

Депутат предложила запретить игрушки Хагги Вагги в детсадах

Депутат Госдумы Мария Бутина раскритиковала игрушки Хагги Вагги, назвав их "жуткими чудовищами", и предложила подумать над ограничением их закупок в детских... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:01

2022-09-08T18:01

2022-09-08T18:01

мария бутина

киров

госдума рф

россия

общество

дети

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Мария Бутина раскритиковала игрушки Хагги Вагги, назвав их "жуткими чудовищами", и предложила подумать над ограничением их закупок в детских садах.Хагги Вагги - персонаж видеоигры Poppy Playtime в жанре хоррор."И снова про детские игрушки. Новый писк моды - Хагги Вагги, бесформенное чудовище кислотного цвета, можно купить в магазинах всей страны. Можно, но нужно ли? Как минимум, может быть, обеспечить невозможность появления этих жутких "детских" игрушек в детсадах по госзакупкам? Ибо что посеешь, то и пожнешь", - написала Бутина в Telegram-канале.Политик прикрепила к записи фотографии Хагги Вагги и куклу отечественной фабрики в Кирове и задалась вопросом к родителям, чему бы они хотели, чтобы подражал их ребенок.

https://ria.ru/20220603/enot-1792902690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мария бутина, киров, госдума рф, россия, общество, дети