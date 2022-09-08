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Депутат предложила запретить игрушки Хагги Вагги в детсадах - РИА Новости, 08.09.2022
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Депутат предложила запретить игрушки Хагги Вагги в детсадах
Депутат предложила запретить игрушки Хагги Вагги в детсадах - РИА Новости, 08.09.2022
Депутат предложила запретить игрушки Хагги Вагги в детсадах
Депутат Госдумы Мария Бутина раскритиковала игрушки Хагги Вагги, назвав их "жуткими чудовищами", и предложила подумать над ограничением их закупок в детских... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:01
2022-09-08T18:01
мария бутина
киров
госдума рф
россия
общество
дети
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Мария Бутина раскритиковала игрушки Хагги Вагги, назвав их "жуткими чудовищами", и предложила подумать над ограничением их закупок в детских садах.Хагги Вагги - персонаж видеоигры Poppy Playtime в жанре хоррор."И снова про детские игрушки. Новый писк моды - Хагги Вагги, бесформенное чудовище кислотного цвета, можно купить в магазинах всей страны. Можно, но нужно ли? Как минимум, может быть, обеспечить невозможность появления этих жутких "детских" игрушек в детсадах по госзакупкам? Ибо что посеешь, то и пожнешь", - написала Бутина в Telegram-канале.Политик прикрепила к записи фотографии Хагги Вагги и куклу отечественной фабрики в Кирове и задалась вопросом к родителям, чему бы они хотели, чтобы подражал их ребенок.
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мария бутина, киров, госдума рф, россия, общество, дети
Мария Бутина, Киров, Госдума РФ, Россия, Общество, Дети
18:01 08.09.2022
 
Депутат предложила запретить игрушки Хагги Вагги в детсадах

Депутат Бутина предложила подумать над ограничением закупок игрушек Хагги Вагги в детсадах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМария Бутина
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мария Бутина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Мария Бутина раскритиковала игрушки Хагги Вагги, назвав их "жуткими чудовищами", и предложила подумать над ограничением их закупок в детских садах.
Хагги Вагги - персонаж видеоигры Poppy Playtime в жанре хоррор.
Фотография, опубликованная в Telegram-канале Марии Бутиной
Фотография, опубликованная в Telegram-канале Марии Бутиной
Фотография, опубликованная в Telegram-канале Марии Бутиной
"И снова про детские игрушки. Новый писк моды - Хагги Вагги, бесформенное чудовище кислотного цвета, можно купить в магазинах всей страны. Можно, но нужно ли? Как минимум, может быть, обеспечить невозможность появления этих жутких "детских" игрушек в детсадах по госзакупкам? Ибо что посеешь, то и пожнешь", - написала Бутина в Telegram-канале.
Политик прикрепила к записи фотографии Хагги Вагги и куклу отечественной фабрики в Кирове и задалась вопросом к родителям, чему бы они хотели, чтобы подражал их ребенок.
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