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Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в похищении человека - РИА Новости, 08.09.2022
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Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в похищении человека
Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в похищении человека - РИА Новости, 08.09.2022
Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в похищении человека
Бывшей жене племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмире Сатыбалды, подозреваемой в хищении госсредств и ряде других преступлений,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:17
2022-09-08T11:17
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
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АЛМА-АТА, 8 сен – РИА Новости. Бывшей жене племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмире Сатыбалды, подозреваемой в хищении госсредств и ряде других преступлений, вменяют похищение человека, сообщила в четверг антикоррупционная служба республики.Антикоррупционная служба Казахстана 17 марта заявила, что экс-супруга племянника Назарбаева задержана по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, совершенном вместе с бывшим мужем. Тридцатого марта ведомство сообщило, что в отношении Сатыбалды ведется расследование в связи с хищением в 2021 году бюджетных средств на сумму 747 миллионов тенге (1,6 миллиона долларов). Позже следствие заподозрило Сатыбалды в хищении средств, выделенных на строительно-монтажные работы для объектов Универсиады-2017 в Алма-Ате."В отношении Сатыбалды Г. и её доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы. Предварительная сумма причинённого потерпевшим ущерба составляет более 6,6 миллиарда тенге (13,8 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении.Пресс-служба также сообщила, что в ходе расследования государству полностью возмещен ущерб на сумму 3,9 миллиарда тенге (8,1 миллиона долларов), нанесенный в результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам Универсиады-2017.
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев
В мире, Казахстан, Нурсултан Назарбаев
11:17 08.09.2022
 
Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в похищении человека

Бывшую жену племянника Назарбаева Гульмиру Сатыбалды заподозрили в похищении человека

© Sputnik / Тимур БатыршинСотрудники правоохранительных органов Казахстана
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Sputnik / Тимур Батыршин
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 8 сен – РИА Новости. Бывшей жене племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмире Сатыбалды, подозреваемой в хищении госсредств и ряде других преступлений, вменяют похищение человека, сообщила в четверг антикоррупционная служба республики.
Антикоррупционная служба Казахстана 17 марта заявила, что экс-супруга племянника Назарбаева задержана по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, совершенном вместе с бывшим мужем. Тридцатого марта ведомство сообщило, что в отношении Сатыбалды ведется расследование в связи с хищением в 2021 году бюджетных средств на сумму 747 миллионов тенге (1,6 миллиона долларов). Позже следствие заподозрило Сатыбалды в хищении средств, выделенных на строительно-монтажные работы для объектов Универсиады-2017 в Алма-Ате.
"В отношении Сатыбалды Г. и её доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы. Предварительная сумма причинённого потерпевшим ущерба составляет более 6,6 миллиарда тенге (13,8 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Пресс-служба также сообщила, что в ходе расследования государству полностью возмещен ущерб на сумму 3,9 миллиарда тенге (8,1 миллиона долларов), нанесенный в результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам Универсиады-2017.
Бывший Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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В миреКазахстанНурсултан Назарбаев
 
 
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