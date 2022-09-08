https://ria.ru/20220908/kazakhstan-1815342299.html

Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в похищении человека

Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в похищении человека - РИА Новости, 08.09.2022

Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в похищении человека

Бывшей жене племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмире Сатыбалды, подозреваемой в хищении госсредств и ряде других преступлений,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:17

2022-09-08T11:17

2022-09-08T11:17

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АЛМА-АТА, 8 сен – РИА Новости. Бывшей жене племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмире Сатыбалды, подозреваемой в хищении госсредств и ряде других преступлений, вменяют похищение человека, сообщила в четверг антикоррупционная служба республики.Антикоррупционная служба Казахстана 17 марта заявила, что экс-супруга племянника Назарбаева задержана по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, совершенном вместе с бывшим мужем. Тридцатого марта ведомство сообщило, что в отношении Сатыбалды ведется расследование в связи с хищением в 2021 году бюджетных средств на сумму 747 миллионов тенге (1,6 миллиона долларов). Позже следствие заподозрило Сатыбалды в хищении средств, выделенных на строительно-монтажные работы для объектов Универсиады-2017 в Алма-Ате."В отношении Сатыбалды Г. и её доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы. Предварительная сумма причинённого потерпевшим ущерба составляет более 6,6 миллиарда тенге (13,8 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении.Пресс-служба также сообщила, что в ходе расследования государству полностью возмещен ущерб на сумму 3,9 миллиарда тенге (8,1 миллиона долларов), нанесенный в результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам Универсиады-2017.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, нурсултан назарбаев