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Блинкен посетил город Ирпень в Киевской области - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/irpen-1815515841.html
Блинкен посетил город Ирпень в Киевской области
Блинкен посетил город Ирпень в Киевской области - РИА Новости, 08.09.2022
Блинкен посетил город Ирпень в Киевской области
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил сегодня город Ирпень в Киевской области, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:12
2022-09-08T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
урсула фон дер ляйен
энтони блинкен
жозеп боррель
киевская область
еврокомиссия
киев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил сегодня город Ирпень в Киевской области, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба."Энтони Блинкен приехал сегодня в Ирпень. Уничтоженные автомобили, следы от обстрелов, разрушены жилые дома и другая инфраструктура. Господин Блинкен мог лично увидеть последствия военной агрессии", - заявил Кулеба в своем Telegram-канале.Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Пик визитов европейских политиков в Киевскую область пришелся на первые числа апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель были с визитом 8 апреля. В Киеве также побывали премьер Румынии Николае Чуке (румынская делегация тоже приезжала в города Ирпень и Бородянка), премьер Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приезжали в Бучу.
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в мире, урсула фон дер ляйен, энтони блинкен, жозеп боррель, киевская область, еврокомиссия, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Энтони Блинкен, Жозеп Боррель, Киевская область, Еврокомиссия, Киев, США
20:12 08.09.2022
 
Блинкен посетил город Ирпень в Киевской области

Госсекретарь США Блинкен в сопровождении главы Киевской области посетил город Ирпень

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил сегодня город Ирпень в Киевской области, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.
"Энтони Блинкен приехал сегодня в Ирпень. Уничтоженные автомобили, следы от обстрелов, разрушены жилые дома и другая инфраструктура. Господин Блинкен мог лично увидеть последствия военной агрессии", - заявил Кулеба в своем Telegram-канале.
Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Пик визитов европейских политиков в Киевскую область пришелся на первые числа апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель были с визитом 8 апреля. В Киеве также побывали премьер Румынии Николае Чуке (румынская делегация тоже приезжала в города Ирпень и Бородянка), премьер Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приезжали в Бучу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУрсула фон дер ЛяйенЭнтони БлинкенЖозеп БоррельКиевская областьЕврокомиссияКиевСША
 
 
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