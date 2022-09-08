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Блинкен посетил город Ирпень в Киевской области
Блинкен посетил город Ирпень в Киевской области - РИА Новости, 08.09.2022
Блинкен посетил город Ирпень в Киевской области
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил сегодня город Ирпень в Киевской области, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:12
2022-09-08T20:12
2022-09-08T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
урсула фон дер ляйен
энтони блинкен
жозеп боррель
киевская область
еврокомиссия
киев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил сегодня город Ирпень в Киевской области, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба."Энтони Блинкен приехал сегодня в Ирпень. Уничтоженные автомобили, следы от обстрелов, разрушены жилые дома и другая инфраструктура. Господин Блинкен мог лично увидеть последствия военной агрессии", - заявил Кулеба в своем Telegram-канале.Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Пик визитов европейских политиков в Киевскую область пришелся на первые числа апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель были с визитом 8 апреля. В Киеве также побывали премьер Румынии Николае Чуке (румынская делегация тоже приезжала в города Ирпень и Бородянка), премьер Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приезжали в Бучу.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Энтони Блинкен, Жозеп Боррель, Киевская область, Еврокомиссия, Киев, США
Блинкен посетил город Ирпень в Киевской области
Госсекретарь США Блинкен в сопровождении главы Киевской области посетил город Ирпень