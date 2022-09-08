https://ria.ru/20220908/iran-1815416265.html

Путин назначил нового посла в Иране

Путин назначил нового посла в Иране - РИА Новости, 08.09.2022

Путин назначил нового посла в Иране

Президент России Владимир Путин назначил послом в Иране Алексея Дедова, Леван Джагарян освобожден от должности, соответствующие указы опубликованы на... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:37

2022-09-08T14:37

2022-09-08T14:44

иран

политика

леван джагарян

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом в Иране Алексея Дедова, Леван Джагарян освобожден от должности, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Иран", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Левана Джагаряна, который будет назначен послом России в Шри-Ланке и на Мальдивах по совместительству. В свою очередь, бывший посол России в Шри-Ланке Юрий Материй возглавит российскую дипмиссию в Кабо-Верде.

https://ria.ru/20220905/vizy-1814467097.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, политика, леван джагарян, владимир путин, россия