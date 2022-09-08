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Путин назначил нового посла в Иране - РИА Новости, 08.09.2022
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Путин назначил нового посла в Иране
Путин назначил нового посла в Иране - РИА Новости, 08.09.2022
Путин назначил нового посла в Иране
Президент России Владимир Путин назначил послом в Иране Алексея Дедова, Леван Джагарян освобожден от должности, соответствующие указы опубликованы на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:37
2022-09-08T14:44
иран
политика
леван джагарян
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом в Иране Алексея Дедова, Леван Джагарян освобожден от должности, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Иран", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Левана Джагаряна, который будет назначен послом России в Шри-Ланке и на Мальдивах по совместительству. В свою очередь, бывший посол России в Шри-Ланке Юрий Материй возглавит российскую дипмиссию в Кабо-Верде.
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иран, политика, леван джагарян, владимир путин, россия
Иран, Политика, Леван Джагарян, Владимир Путин, Россия
14:37 08.09.2022 (обновлено: 14:44 08.09.2022)
 
Путин назначил нового посла в Иране

Путин назначил Алексея Дедова послом в Тегеране вместо Левана Джагаряна

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом в Иране Алексея Дедова, Леван Джагарян освобожден от должности, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Иран", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Левана Джагаряна, который будет назначен послом России в Шри-Ланке и на Мальдивах по совместительству. В свою очередь, бывший посол России в Шри-Ланке Юрий Материй возглавит российскую дипмиссию в Кабо-Верде.
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