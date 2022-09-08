https://ria.ru/20220908/iran-1815416265.html
Путин назначил нового посла в Иране
Путин назначил нового посла в Иране - РИА Новости, 08.09.2022
Путин назначил нового посла в Иране
Президент России Владимир Путин назначил послом в Иране Алексея Дедова, Леван Джагарян освобожден от должности, соответствующие указы опубликованы на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:37
2022-09-08T14:37
2022-09-08T14:44
иран
политика
леван джагарян
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом в Иране Алексея Дедова, Леван Джагарян освобожден от должности, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Иран", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Левана Джагаряна, который будет назначен послом России в Шри-Ланке и на Мальдивах по совместительству. В свою очередь, бывший посол России в Шри-Ланке Юрий Материй возглавит российскую дипмиссию в Кабо-Верде.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, политика, леван джагарян, владимир путин, россия
Иран, Политика, Леван Джагарян, Владимир Путин, Россия
14:37 08.09.2022 (обновлено: 14:44 08.09.2022)
Путин назначил нового посла в Иране
Путин назначил Алексея Дедова послом в Тегеране вместо Левана Джагаряна