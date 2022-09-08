https://ria.ru/20220908/iphone-1815318592.html

iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту

iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту - РИА Новости, 08.09.2022

iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту

Новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, у россиян будет возможность приобрести новинку, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:32

2022-09-08T09:32

2022-09-08T10:36

технологии

apple iphone

вэф-2022

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

восточный экономический форум (вэф)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, у россиян будет возможность приобрести новинку, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, заданный на ВЭФ.Сейчас продукция Apple включена в список параллельного импорта. Как ранее отмечал Мантуров, действие этого механизма планируется продлить на весь 2023 год."Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет", — сказал он в ответ на вопрос, будет ли новая модель iPhone разрешена к ввозу в страну по параллельному импорту, не станет ли она исключением.Накануне Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Компания заявила о новых возможностях камеры, лучшей цветопередаче и фокусировке, стабилизации и съемке в движении. Телефоны будут доступны в пяти цветах, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий назначен на 16 сентября, Pro — с 7 октября.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вице-премьер Мантуров о параллельном ввозе в Россию iPhone 14 Вице-премьер Мантуров о параллельном ввозе в Россию iPhone 14 2022-09-08T09:32 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, apple iphone, вэф-2022, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)