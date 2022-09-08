https://ria.ru/20220908/indoneziya-1815318709.html

Индонезия и Россия обсуждают вопрос ведения торговли в национальных валютах

Индонезия и Россия обсуждают вопрос ведения торговли в национальных валютах - РИА Новости, 08.09.2022

Индонезия и Россия обсуждают вопрос ведения торговли в национальных валютах

Джакарта и Москва ведут переговоры о введении торговых взаиморасчетов в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:32

2022-09-08T09:32

2022-09-08T10:46

индонезия

россия

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

хосе таварес

владивосток

дальневосточный федеральный университет

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Джакарта и Москва ведут переговоры о введении торговых взаиморасчетов в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума посол Индонезии в России Хосе Таварес."Между двумя странами налажены контакты. Имеются банковские механизмы, финансовые механизмы. Над этим ведется работа. Эксперты в области банковского дела и финансов планируют проводить встречи, на которых будут обсуждаться вопросы взаиморасчетов в национальных валютах. Конечно, это займет некоторое время", — сказал он.Таварес добавил, что сейчас подобные соглашения у Индонезии есть с Китаем, Японией и Таиландом, и выразил надежду, что к этому списку добавится и Россия.По его словам, за год товарооборот двух стран увеличился на 42% и составил более трех миллиардов долларов. При этом он добавил, что данные показатели не отражают полного потенциала торговых отношений России и Индонезии.Ранее в Кремле рассказали о планах постепенного перехода на расчеты в национальных валютах, поскольку доллар перестал быть надежной резервной валютой — США сами пошатнули доверие к нему. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что подобной точки зрения придерживается множество стран.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса >>

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индонезия, россия, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), хосе таварес, владивосток, дальневосточный федеральный университет, экономика, валюта