https://ria.ru/20220908/indoneziya-1815318709.html
Индонезия и Россия обсуждают вопрос ведения торговли в национальных валютах
Индонезия и Россия обсуждают вопрос ведения торговли в национальных валютах - РИА Новости, 08.09.2022
Индонезия и Россия обсуждают вопрос ведения торговли в национальных валютах
Джакарта и Москва ведут переговоры о введении торговых взаиморасчетов в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:32
2022-09-08T09:32
2022-09-08T10:46
индонезия
россия
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
хосе таварес
владивосток
дальневосточный федеральный университет
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815256836_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06756ae236fe0c9596b329e4c0ce1a8f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Джакарта и Москва ведут переговоры о введении торговых взаиморасчетов в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума посол Индонезии в России Хосе Таварес."Между двумя странами налажены контакты. Имеются банковские механизмы, финансовые механизмы. Над этим ведется работа. Эксперты в области банковского дела и финансов планируют проводить встречи, на которых будут обсуждаться вопросы взаиморасчетов в национальных валютах. Конечно, это займет некоторое время", — сказал он.Таварес добавил, что сейчас подобные соглашения у Индонезии есть с Китаем, Японией и Таиландом, и выразил надежду, что к этому списку добавится и Россия.По его словам, за год товарооборот двух стран увеличился на 42% и составил более трех миллиардов долларов. При этом он добавил, что данные показатели не отражают полного потенциала торговых отношений России и Индонезии.Ранее в Кремле рассказали о планах постепенного перехода на расчеты в национальных валютах, поскольку доллар перестал быть надежной резервной валютой — США сами пошатнули доверие к нему. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что подобной точки зрения придерживается множество стран.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса >>
https://ria.ru/20220908/vef-1815297686.html
https://ria.ru/20220908/neft-1815318107.html
индонезия
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815256836_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5bd4ba0cfbef9ec24da007c4a606f67d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, россия, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), хосе таварес, владивосток, дальневосточный федеральный университет, экономика, валюта
Индонезия, Россия, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Хосе Таварес, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, Валюта
09:32 08.09.2022 (обновлено: 10:46 08.09.2022)
Индонезия и Россия обсуждают вопрос ведения торговли в национальных валютах
Посол Индонезии в России Таварес рассказал о планах стран начать торговлю в нацвалютах