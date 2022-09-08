09:19 08.09.2022 (обновлено: 10:10 08.09.2022)
Индонезия не отказывается от российских истребителей, заявил посол
Посол Таварес заявил, что Индонезия не отказывается от закупки российских истребителей
© Фото : Посольство Республики Индонезия в Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Индонезия не отказывается от контракта на закупку у России истребителей, однако для этого необходимо время, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес.
"Военно-техническое сотрудничество с Россией продолжается… Что касается вашего вопроса о том, будем ли мы покупать эти истребители у России, - у нас есть соглашение, мы не отменяли его. Мы всегда закупаем военную технику в разных местах, у разных стран и продолжим это делать. Наша военная техника приобретена в разных странах, и для нас очень важна ее оперативная совместимость. Что я имею ввиду, это то, что соглашение сохраняется, его реализация - только вопрос времени", - сказал он.
Ранее представители России заявляли, что готовы поставить Индонезии многоцелевые истребители Су-35 поколения 4++, несмотря на давление со стороны некоторых государств. Как сообщила тогда официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Валерия Решетникова, проект поставки Джакарте 11 Су-35 с самого начала привлекал пристальное внимание мирового сообщества, "неудивительно, что после его подписания индонезийская сторона столкнулась с активным давлением со стороны представителей отдельных стран". По ее словам, Джакарте настоятельно "рекомендовали" отказаться от проекта.
Кроме того, агентство Bloomberg News сообщало, что США "настоятельно рекомендовали" Индонезии прекратить сделки по приобретению российских боевых самолетов и военных кораблей производства КНР в ходе глобальных усилий Вашингтона, направленных на "противодействие подрыва главными противниками США американского военного превосходства". Тогда же неназванный источник в министерстве обороны Индонезии сообщил Bloomberg News, что страна намерена отказаться от планов приобретения 11 самолетов Су-35 у России, напоминает Kompas.