https://ria.ru/20220908/indoneziya-1815316775.html

Индонезия не отказывается от российских истребителей, заявил посол

Индонезия не отказывается от российских истребителей, заявил посол - РИА Новости, 08.09.2022

Индонезия не отказывается от российских истребителей, заявил посол

Индонезия не отказывается от контракта на закупку у России истребителей, однако для этого необходимо время, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:19

2022-09-08T09:19

2022-09-08T10:10

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индонезия

су-35

валерий решетников

хосе таварес

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экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Индонезия не отказывается от контракта на закупку у России истребителей, однако для этого необходимо время, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес.Ранее представители России заявляли, что готовы поставить Индонезии многоцелевые истребители Су-35 поколения 4++, несмотря на давление со стороны некоторых государств. Как сообщила тогда официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Валерия Решетникова, проект поставки Джакарте 11 Су-35 с самого начала привлекал пристальное внимание мирового сообщества, "неудивительно, что после его подписания индонезийская сторона столкнулась с активным давлением со стороны представителей отдельных стран". По ее словам, Джакарте настоятельно "рекомендовали" отказаться от проекта.Кроме того, агентство Bloomberg News сообщало, что США "настоятельно рекомендовали" Индонезии прекратить сделки по приобретению российских боевых самолетов и военных кораблей производства КНР в ходе глобальных усилий Вашингтона, направленных на "противодействие подрыва главными противниками США американского военного превосходства". Тогда же неназванный источник в министерстве обороны Индонезии сообщил Bloomberg News, что страна намерена отказаться от планов приобретения 11 самолетов Су-35 у России, напоминает Kompas.Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса >>

https://ria.ru/20220908/sakhalin-1815295294.html

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россия, индонезия, су-35, валерий решетников, хосе таварес, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), экономика, владивосток