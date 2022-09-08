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Глава МИД Греции предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией - РИА Новости, 08.09.2022
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Глава МИД Греции предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией
Глава МИД Греции предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией - РИА Новости, 08.09.2022
Глава МИД Греции предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил об угрозе... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T00:10
2022-09-08T00:23
в мире
жозеп боррель
йенс столтенберг
эгейское море
мид греции‎
никос дендиас
греция
турция
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АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией, копии писем имеются в распоряжении РИА Новости.В письмах, направленных 5 сентября, Дендиас обращает внимание "на последнюю серию подстрекательских заявлений", сделанных президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Глава МИД цитирует заявления, согласно которым Греция оккупировала острова в Эгейском море и турецкий лидер угрожает, что Греция заплатит высокую ценуПо его словам, за "крайне агрессивной риторикой" самого президента Турции последовали другие высокопоставленные турецкие официальные лица. "Эта риторика сочетается с резким ростом случаев нарушения суверенитета моей страны в Эгейском море и юго-восточном Средиземноморье", - сообщил Дендиас.Он считает, что подобные заявления еще больше поляризуют ситуацию и вселяют в турецкий народ ненависть, вражду и презрение к греческим соседям, тем самым делая перспективы сближения еще более призрачными.По его мнению, поведение Турции в отношении Греции должно быть осуждено всем международным сообществом.Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа генеральной ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20220906/gretsiya-1814916033.html
https://ria.ru/20220903/otnosheniya-1814242727.html
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в мире, жозеп боррель, йенс столтенберг, эгейское море, мид греции‎, никос дендиас, греция, турция, оон
В мире, Жозеп Боррель, Йенс Столтенберг, Эгейское море, МИД Греции‎, Никос Дендиас, Греция, Турция, ООН
00:10 08.09.2022 (обновлено: 00:23 08.09.2022)
 
Глава МИД Греции предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией

Глава МИД Греции Дендиас предупредил ЕС и НАТО об угрозе серьезного конфликта с Турцией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГлава МИД Греции Никос Дендиас
Глава МИД Греции Никос Дендиас - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Греции Никос Дендиас. Архивное фото
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АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией, копии писем имеются в распоряжении РИА Новости.
В письмах, направленных 5 сентября, Дендиас обращает внимание "на последнюю серию подстрекательских заявлений", сделанных президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Глава МИД цитирует заявления, согласно которым Греция оккупировала острова в Эгейском море и турецкий лидер угрожает, что Греция заплатит высокую цену

"Эти публичные заявления президента Турции говорят сами за себя; они неспровоцированы, неприемлемы и оскорбляют Грецию и греческий народ. Их откровенно угрожающий характер и тон более чем очевидны, что развеивает любые сомнения в их цели, а также любые утверждения о том, что они предназначены исключительно для внутренних целей в связи с предстоящими выборами в стране", — пишет Дендиас.

По его словам, за "крайне агрессивной риторикой" самого президента Турции последовали другие высокопоставленные турецкие официальные лица. "Эта риторика сочетается с резким ростом случаев нарушения суверенитета моей страны в Эгейском море и юго-восточном Средиземноморье", - сообщил Дендиас.
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Он считает, что подобные заявления еще больше поляризуют ситуацию и вселяют в турецкий народ ненависть, вражду и презрение к греческим соседям, тем самым делая перспективы сближения еще более призрачными.
"Турецкое руководство, по-видимому, предпочло представить будущую агрессию как уже подготовленную и, что более важно, как оправданную акцию со стороны Турции", - заявил глава МИД Греции.
По его мнению, поведение Турции в отношении Греции должно быть осуждено всем международным сообществом.
Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа генеральной ассамблеи ООН.
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В миреЖозеп БоррельЙенс СтолтенбергЭгейское мореМИД Греции‎Никос ДендиасГрецияТурцияООН
 
 
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