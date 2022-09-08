https://ria.ru/20220908/gretsiya-1815288323.html

Глава МИД Греции предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией

Глава МИД Греции предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией - РИА Новости, 08.09.2022

Глава МИД Греции предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил об угрозе... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T00:10

2022-09-08T00:10

2022-09-08T00:23

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жозеп боррель

йенс столтенберг

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АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией, копии писем имеются в распоряжении РИА Новости.В письмах, направленных 5 сентября, Дендиас обращает внимание "на последнюю серию подстрекательских заявлений", сделанных президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Глава МИД цитирует заявления, согласно которым Греция оккупировала острова в Эгейском море и турецкий лидер угрожает, что Греция заплатит высокую ценуПо его словам, за "крайне агрессивной риторикой" самого президента Турции последовали другие высокопоставленные турецкие официальные лица. "Эта риторика сочетается с резким ростом случаев нарушения суверенитета моей страны в Эгейском море и юго-восточном Средиземноморье", - сообщил Дендиас.Он считает, что подобные заявления еще больше поляризуют ситуацию и вселяют в турецкий народ ненависть, вражду и презрение к греческим соседям, тем самым делая перспективы сближения еще более призрачными.По его мнению, поведение Турции в отношении Греции должно быть осуждено всем международным сообществом.Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа генеральной ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20220906/gretsiya-1814916033.html

https://ria.ru/20220903/otnosheniya-1814242727.html

эгейское море

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турция

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