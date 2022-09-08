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Финляндия, Швеция, Дания поддерживают ограничение цен на газ в ЕС - РИА Новости, 08.09.2022
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Финляндия, Швеция, Дания поддерживают ограничение цен на газ в ЕС
Финляндия, Швеция, Дания поддерживают ограничение цен на газ в ЕС - РИА Новости, 08.09.2022
Финляндия, Швеция, Дания поддерживают ограничение цен на газ в ЕС
Главы правительств Финляндии, Швеции, Дании - Санна Марин, Магдалена Андерссон и Метте Фредериксен - направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:07
2022-09-08T18:07
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
санна марин
магдалена андерссон
финляндия
швеция
дания
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 сен - РИА Новости. Главы правительств Финляндии, Швеции, Дании - Санна Марин, Магдалена Андерссон и Метте Фредериксен - направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с поддержкой её предложений по ограничению цен на энергоносители в Евросоюзе, сообщает финский кабмин."В письме они выражают свою поддержку представленным Комиссией 7 сентября планам по снижению цен на энергоносители. В своем письме премьер-министры подчеркивают, что необходимо принять меры для сдерживания цен на газ и стабилизации рынка деривативов на энергоресурсы. Они также поддерживают, среди прочего, скоординированные действия в масштабах всего ЕС по сокращению потребления энергии", - говорится в сообщении.Премьер-министры также подчеркивают важность ускорения зеленого перехода, который является лучшим способом повысить энергетическую безопасность и избавиться от российской ископаемой энергии, уточняется в сообщении.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.
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цены на нефть, урсула фон дер ляйен, санна марин, магдалена андерссон, финляндия, швеция, дания, евросоюз, еврокомиссия
Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Санна Марин, Магдалена Андерссон, Финляндия, Швеция, Дания, Евросоюз, Еврокомиссия
18:07 08.09.2022
 
Финляндия, Швеция, Дания поддерживают ограничение цен на газ в ЕС

Главы правительств Финляндии, Швеции и Дании поддержали ограничение цен на газ в ЕС

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 сен - РИА Новости. Главы правительств Финляндии, Швеции, Дании - Санна Марин, Магдалена Андерссон и Метте Фредериксен - направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с поддержкой её предложений по ограничению цен на энергоносители в Евросоюзе, сообщает финский кабмин.
"В письме они выражают свою поддержку представленным Комиссией 7 сентября планам по снижению цен на энергоносители. В своем письме премьер-министры подчеркивают, что необходимо принять меры для сдерживания цен на газ и стабилизации рынка деривативов на энергоресурсы. Они также поддерживают, среди прочего, скоординированные действия в масштабах всего ЕС по сокращению потребления энергии", - говорится в сообщении.
Премьер-министры также подчеркивают важность ускорения зеленого перехода, который является лучшим способом повысить энергетическую безопасность и избавиться от российской ископаемой энергии, уточняется в сообщении.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 16:05
Потолок цен на газ из России не уменьшит траты, заявили в минэнерго Бельгии
 
Цены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенСанна МаринМагдалена АндерссонФинляндияШвецияДанияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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