https://ria.ru/20220908/gaz-1815482434.html

Финляндия, Швеция, Дания поддерживают ограничение цен на газ в ЕС

Финляндия, Швеция, Дания поддерживают ограничение цен на газ в ЕС - РИА Новости, 08.09.2022

Финляндия, Швеция, Дания поддерживают ограничение цен на газ в ЕС

Главы правительств Финляндии, Швеции, Дании - Санна Марин, Магдалена Андерссон и Метте Фредериксен - направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:07

2022-09-08T18:07

2022-09-08T18:07

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

санна марин

магдалена андерссон

финляндия

швеция

дания

евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 сен - РИА Новости. Главы правительств Финляндии, Швеции, Дании - Санна Марин, Магдалена Андерссон и Метте Фредериксен - направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с поддержкой её предложений по ограничению цен на энергоносители в Евросоюзе, сообщает финский кабмин."В письме они выражают свою поддержку представленным Комиссией 7 сентября планам по снижению цен на энергоносители. В своем письме премьер-министры подчеркивают, что необходимо принять меры для сдерживания цен на газ и стабилизации рынка деривативов на энергоресурсы. Они также поддерживают, среди прочего, скоординированные действия в масштабах всего ЕС по сокращению потребления энергии", - говорится в сообщении.Премьер-министры также подчеркивают важность ускорения зеленого перехода, который является лучшим способом повысить энергетическую безопасность и избавиться от российской ископаемой энергии, уточняется в сообщении.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.

https://ria.ru/20220908/gaz-1815437823.html

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цены на нефть, урсула фон дер ляйен, санна марин, магдалена андерссон, финляндия, швеция, дания, евросоюз, еврокомиссия