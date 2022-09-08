https://ria.ru/20220908/garri-1815495755.html
Принц Гарри летит в Шотландию к королеве, которой стало хуже, без Маркл
Принц Гарри летит в Шотландию к королеве, которой стало хуже, без Маркл - РИА Новости, 08.09.2022
Принц Гарри летит в Шотландию к королеве, которой стало хуже, без Маркл
Принц Гарри летит в Шотландию, где находится британская королева Елизавета II, без своей жены Меган Маркл, сообщает местное агентство Press Association. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:49
2022-09-08T18:49
2022-09-08T19:05
меган маркл
шотландия
принц гарри
елизавета ii
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Принц Гарри летит в Шотландию, где находится британская королева Елизавета II, без своей жены Меган Маркл, сообщает местное агентство Press Association."Герцогиня Сассекская не едет в (шотландский замок Балморал) с герцогом Сассекским, Гарри едет один", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Меган останется в Лондоне. При этом мероприятие, на котором она должна была присутствовать, она не посетит.Пара прибыла в Британию еще 5 сентября. После этого они отправились в Германию, где 6 сентября посетили мероприятие в немецком Дюссельдорфе, посвященное "Играм непобежденных 2023" (Invictus Games Dusseldorf 2023). В четверг они должны были принять участие в мероприятии в Лондоне.Принц Гарри и его супруга покинули Британию после конфликта с королевской семьей два года назад. В марте 2021 года они дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором они обвинили родственников в безразличии, постоянном давлении и даже в расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
https://ria.ru/20220908/koroleva-1815487058.html
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меган маркл, шотландия, принц гарри, елизавета ii, в мире
Меган Маркл, Шотландия, Принц Гарри, Елизавета II, В мире
18:49 08.09.2022 (обновлено: 19:05 08.09.2022)
Принц Гарри летит в Шотландию к королеве, которой стало хуже, без Маркл
Принц Гарри летит в Шотландию к королеве, которой стало хуже, без Меган Маркл