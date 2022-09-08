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Индонезия готова организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20 - РИА Новости, 08.09.2022
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Индонезия готова организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20
Индонезия готова организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20 - РИА Новости, 08.09.2022
Индонезия готова организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20
Джакарта все еще готова организовать встречу Президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в ноябре, это прекрасный шанс для... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:05
2022-09-08T10:15
в мире
индонезия
россия
большая двадцатка
владимир путин
владимир зеленский
хосе таварес
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Джакарта все еще готова организовать встречу Президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в ноябре, это прекрасный шанс для переговоров, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.Секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет."Это было бы отлично - площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе", - сказал посол.Он выразил сожаление, что "переговоры прекратились какое-то время назад"."Но Индонезия поддерживает усилия Турции по переговорам, которые проходили ранее. Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это прекрасная возможность", - отметил посол.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса &gt;&gt;
https://ria.ru/20220907/peregovory-1815208550.html
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743191.html
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индонезия
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Посол Индонезии в Москве гарантировал безопасность всех участников саммита G20
Посол Индонезии в Москве гарантировал безопасность всех участников саммита G20
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в мире, индонезия, россия, большая двадцатка, владимир путин, владимир зеленский, хосе таварес
В мире, Индонезия, Россия, Большая двадцатка, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Хосе Таварес
10:05 08.09.2022 (обновлено: 10:15 08.09.2022)
 
Индонезия готова организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Посол Таварес: Индонезия готова организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20

© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Сотрудники полиции на Бали, Индонезия
Сотрудники полиции на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool
Сотрудники полиции на Бали, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Джакарта все еще готова организовать встречу Президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в ноябре, это прекрасный шанс для переговоров, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.
Секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет.
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"Это было бы отлично - площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе", - сказал посол.
Он выразил сожаление, что "переговоры прекратились какое-то время назад".
"Но Индонезия поддерживает усилия Турции по переговорам, которые проходили ранее. Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это прекрасная возможность", - отметил посол.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
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Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса >>
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В миреИндонезияРоссияБольшая двадцаткаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийХосе Таварес
 
 
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