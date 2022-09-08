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Посол: Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20 - РИА Новости, 08.09.2022
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Посол: Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20
Посол: Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20 - РИА Новости, 08.09.2022
Посол: Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20
Индонезия готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:20
2022-09-08T10:08
в мире
индонезия
москва
большая двадцатка
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Индонезия готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес."Как страна, принимающая саммит G20 в этом году, конечно, мы предоставим гарантии безопасности для всех участников. Индонезия много раз принимала у себя международные встречи - АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие. Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса &gt;&gt;
https://ria.ru/20220904/putin-1814312399.html
индонезия
москва
русский (остров)
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Посол Индонезии в Москве гарантировал безопасность всех участников саммита G20
Посол Индонезии в Москве гарантировал безопасность всех участников саммита G20
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в мире, индонезия, москва, большая двадцатка, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, хосе таварес
В мире, Индонезия, Москва, Большая двадцатка, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022, Хосе Таварес
09:20 08.09.2022 (обновлено: 10:08 08.09.2022)
 
Посол: Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Посол в Москве Таварес: Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Индонезия готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес.
"Как страна, принимающая саммит G20 в этом году, конечно, мы предоставим гарантии безопасности для всех участников. Индонезия много раз принимала у себя международные встречи - АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие. Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие", - сказал он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 10:00
В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20
 
В миреИндонезияМоскваБольшая двадцаткаДальневосточный федеральный университетРусский (остров)Восточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2022Хосе Таварес
 
 
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