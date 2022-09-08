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Посол: Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Посол: Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20 - РИА Новости, 08.09.2022

Посол: Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Индонезия готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:20

2022-09-08T09:20

2022-09-08T10:08

в мире

индонезия

москва

большая двадцатка

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Индонезия готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес."Как страна, принимающая саммит G20 в этом году, конечно, мы предоставим гарантии безопасности для всех участников. Индонезия много раз принимала у себя международные встречи - АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие. Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса >>

https://ria.ru/20220904/putin-1814312399.html

индонезия

москва

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Посол Индонезии в Москве гарантировал безопасность всех участников саммита G20 Посол Индонезии в Москве гарантировал безопасность всех участников саммита G20 2022-09-08T09:20 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индонезия, москва, большая двадцатка, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, хосе таварес