https://ria.ru/20220908/forum-1815452281.html

Гатчина примет всероссийский форум проекта "Без срока давности"

Гатчина примет всероссийский форум проекта "Без срока давности" - РИА Новости, 08.09.2022

Гатчина примет всероссийский форум проекта "Без срока давности"

Столица Ленинградской области - Гатчина - примет всероссийский форум, посвященный военным преступлениям против мирного населения в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:43

2022-09-08T16:43

2022-09-08T16:43

ленинградская область

александр дрозденко

гатчина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Столица Ленинградской области - Гатчина - примет всероссийский форум, посвященный военным преступлениям против мирного населения в годы Великой Отечественной войны "Без срока давности", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, проект вскрыл колоссальный массив архивных документов о фашистском геноциде мирного населения Советского Союза в период Великой Отечественной войны, позволил воскресить имена миллионов жертв военных преступлений нацистов и их пособников, помог установить обстоятельства их гибели. "Это тяжелая правда о войне, которую мы должны знать, чтобы сегодня и в будущем не позволять искажать историю Второй мировой войны, чтобы подобное никогда не повторилось. Чтобы огонь Великой Победы, за которую бились наши деды и прадеды, никогда не угас, молодое поколение должно знать, какой ценой досталась Победа, жизни скольких людей прервала война. На площадке форума мы сможем обменяться предложениями, своими наработками и идеями, как донести эту сложную тему до молодых людей, как сформировать мировоззрение молодого поколения",― сказал глава региона. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, мероприятие пройдет 20-22 ноября — в то время в 1945 году в Нюрнберге начал работу Международный военный трибунал, осудивший главных военных преступников нацистской Германии.В рамках форума будут организованы пленарная сессия, дискуссионные секции с участием экспертов и презентация документальных кинолент, посвященных проблеме геноцида в годы войны. "Форум является частью масштабного проекта "Без срока давности", направленного на противодействие фальсификации истории, признание действий нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны геноцидом мирного населения", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220905/turizm-1814576710.html

https://ria.ru/20220901/lenoblast-1813735792.html

гатчина

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Артем Смирнов

александр дрозденко, гатчина