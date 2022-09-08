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Московский финансовый форум

Московский финансовый форум - РИА Новости, 08.09.2022

Московский финансовый форум

Московский финансовый форум (МФФ) – уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T02:30

2022-09-08T02:30

2022-09-08T02:30

справки

антон силуанов

сергей собянин

россия

москва

российская империя

сбербанк россии

дмитрий медведев

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Московский финансовый форум (МФФ) – уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Организаторами Форума выступают Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы. Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России. Первый форум был посвящен теме "Финансовая стратегия России: курс на рост". В его работе приняли участие более тысячи делегатов, повестку мероприятий форума освещали свыше 300 представителей российских и международных СМИ. В пленарных и панельных сессиях финансовую стратегию России обсудили более ста спикеров, в числе которых министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы (2010-2020) Михаил Мишустин, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф и другие. В 2017 году форум был посвящен теме "Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения" и приурочен к 215-летию министерства финансов Российской Федерации и 870-летию города Москвы. Основными темами Московского финансового форума стали структурные изменения мировой финансовой системы для стимулирования экономического роста, преодоление современных вызовов и обеспечение устойчивого развития, международный опыт и отечественные особенности цифровизации экономики. С приветственным словом на пленарном заседании выступил председатель правительства России (2012-2020) Дмитрий Медведев. Всего в рамках форума состоялись 13 панельных дискуссий, в которых приняли участие более 1500 делегатов – представителей власти, экспертного сообщества, бизнеса, политических и общественных деятелей. В 2018 году Московский финансовый форум был посвящен теме "Финансы для развития: новая платформа формирования стабильных и сбалансированных отношений". Впервые в двухдневном формате форум собрал на площадке представителей федеральной и региональной властей, бизнеса, международных экспертов в сфере экономики и финансов. Главной темой для дискуссии стали механизмы достижения целевых показателей, обозначенных в майском указе президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Деловая программа включала 26 сессий, конференцию и круглый стол. В 2019 году четвертый Московский финансовый форум был посвящен теме "Российская экономика: возможности для опережающего развития". За два дня работы форум посетили более четырех тысяч человек, в 28 мероприятиях деловой программы участвовали более 200 спикеров, па площадке работали более 500 представителей СМИ. На главной пленарной сессии форума выступил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Второй рабочий день Московского финансового форума открыла пленарная сессия "Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты". Участники мероприятия обсудили инструменты повышения доступности и качества получения бюджетных услуг, цифровизации социальной сферы, роста предпринимательской активности и производительности труда, вопросы валютного регулирования, совершенствования таможенного администрирования. В 2020 году стратегическая сессия "Российская экономика и финансовые рынки – есть ли жизнь после пандемии" Московского финансового форума прошла в онлайн-формате. В 2021 году на пятом Московском финансовом форуме обсудили развитие экономики в меняющемся мире. В сессии юбилейного форума приняли участие помощник президента РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Участники мероприятия обсудили влияние пандемии на российскую и мировую экономики, сложности, с которыми пришлось столкнуться государствам, а также структурные процессы, которые запустил коронавирус. В рамках форума также прошла ювелирная выставка "Минфин России у истоков российского выставочного движения. Триумф русского ювелирного искусства". Главным экспонатом стала реплика Большой императорской короны Российской империи, представленная Гохраном России. Оригинал короны хранится в Алмазном фонде Российской Федерации. В 2022 году VI Московский финансовый форум состоится 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". В этом году форум пройдет в юбилейный год для Минфина России: 220 лет назад указом императора Александра I было учреждено министерство финансов Российской империи.Ключевая тема МФФ-2022 – "Финансовый суверенитет России: миф или реальность". На площадке Форума участники смогут обсудить влияние глобальных геополитических изменений на российскую и мировую экономику, новые вызовы, с которыми пришлось столкнуться в последний год, а также структурные изменения.Среди актуальных вопросов для обсуждения – перспективы российской экономики и финансовых рынков в условиях внешних ограничений, трансформация долговой политики страны и налоговая политика нового времени, регулирование криптовалют в России и многие другие.Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, а также эксперты в сфере экономики и финансов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

москва

российская империя

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, антон силуанов, сергей собянин, россия, москва, российская империя, сбербанк россии, дмитрий медведев, московский финансовый форум