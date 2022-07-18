Рейтинг@Mail.ru
Московский финансовый форум — 2022 пройдет 8 сентября - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/forum-1803296722.html
Московский финансовый форум — 2022 пройдет 8 сентября
Московский финансовый форум — 2022 пройдет 8 сентября - РИА Новости, 18.07.2022
Московский финансовый форум — 2022 пройдет 8 сентября
VI Московский финансовый форум состоится 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". В этом году дата проведения Форума совпала с празднованием... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:04
2022-07-18T18:04
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155860/66/1558606676_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_581c26e002f6dd8a22823ecb0621a6bf.jpg
МОСКВА, 18 июл – Пресс-служба Московского финансового форума. VI Московский финансовый форум состоится 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". В этом году дата проведения Форума совпала с празднованием Министерством финансов 220-летия со дня основания.Ключевая тема МФФ-2022 — "Финансовый суверенитет России: миф или реальность". На площадке Форума участники обсудят деглобализацию и влияние геополитических изменений на российскую и мировую экономику. Среди актуальных вопросов — перспективы финансовых рынков в условиях внешних ограничений, трансформация долговой и налоговой политики страны, регулирование криптовалют в России и многие другие.Традиционно в работе Форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов.Справка:Московский финансовый форум — уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока Правительства России. Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России.Организаторами Форума выступают Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы.Генеральными информационными партнерами выступают "Россия-24". Генеральное информагентство форума — "РИА Новости", генеральный мультимедийный партнер — "МИЦ Известия", генеральный радиопартнер — "Радио Спутник". Официальными инфопартнерами являются ИД "Коммерсантъ", Москва24, "Прайм", "Сноб", радио "Коммерсантъ ФМ".Информационными партнерами являются "Российская газета", Russia Today, "Банки.ру", "Ведомости", Ruptly, журнал "Компания" и журнал "Бюджет".__________________________________________________________________Пресс-служба Московского финансового форума — 2022+7 (495) 215 27 54press-mff@minfin.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155860/66/1558606676_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_273d63c5b96af521d4dbe822ec0a8c1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
18:04 18.07.2022

Московский финансовый форум — 2022 пройдет 8 сентября

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастник Московского финансового форума 2019 в Центральном выставочном зале "Манеж"
Участник Московского финансового форума 2019 в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – Пресс-служба Московского финансового форума. VI Московский финансовый форум состоится 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". В этом году дата проведения Форума совпала
с празднованием Министерством финансов 220-летия со дня основания.
Ключевая тема МФФ-2022 — "Финансовый суверенитет России: миф или реальность". На площадке Форума участники обсудят деглобализацию
и влияние геополитических изменений на российскую и мировую экономику. Среди актуальных вопросов — перспективы финансовых рынков в условиях внешних ограничений, трансформация долговой и налоговой политики страны, регулирование криптовалют в России и многие другие.
Традиционно в работе Форума примут участие представители федеральных
и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций
и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов.

Справка:

Московский финансовый форум — уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока Правительства России. Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России.
Организаторами Форума выступают Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы.
Генеральными информационными партнерами выступают "Россия-24". Генеральное информагентство форума — "РИА Новости", генеральный мультимедийный партнер — "МИЦ Известия", генеральный радиопартнер — "Радио Спутник". Официальными инфопартнерами являются ИД "Коммерсантъ", Москва24, "Прайм", "Сноб", радио "Коммерсантъ ФМ".
Информационными партнерами являются "Российская газета", Russia Today, "Банки.ру", "Ведомости", Ruptly, журнал "Компания" и журнал "Бюджет".
__________________________________________________________________
Пресс-служба Московского финансового форума — 2022
+7 (495) 215 27 54
press-mff@minfin.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала