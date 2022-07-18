Московский финансовый форум — 2022 пройдет 8 сентября
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастник Московского финансового форума 2019 в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 18 июл – Пресс-служба Московского финансового форума. VI Московский финансовый форум состоится 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". В этом году дата проведения Форума совпала
с празднованием Министерством финансов 220-летия со дня основания.
с празднованием Министерством финансов 220-летия со дня основания.
Ключевая тема МФФ-2022 — "Финансовый суверенитет России: миф или реальность". На площадке Форума участники обсудят деглобализацию
и влияние геополитических изменений на российскую и мировую экономику. Среди актуальных вопросов — перспективы финансовых рынков в условиях внешних ограничений, трансформация долговой и налоговой политики страны, регулирование криптовалют в России и многие другие.
и влияние геополитических изменений на российскую и мировую экономику. Среди актуальных вопросов — перспективы финансовых рынков в условиях внешних ограничений, трансформация долговой и налоговой политики страны, регулирование криптовалют в России и многие другие.
Традиционно в работе Форума примут участие представители федеральных
и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций
и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов.
и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций
и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов.
Справка:
Московский финансовый форум — уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока Правительства России. Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России.
Организаторами Форума выступают Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы.
Генеральными информационными партнерами выступают "Россия-24". Генеральное информагентство форума — "РИА Новости", генеральный мультимедийный партнер — "МИЦ Известия", генеральный радиопартнер — "Радио Спутник". Официальными инфопартнерами являются ИД "Коммерсантъ", Москва24, "Прайм", "Сноб", радио "Коммерсантъ ФМ".
Информационными партнерами являются "Российская газета", Russia Today, "Банки.ру", "Ведомости", Ruptly, журнал "Компания" и журнал "Бюджет".
__________________________________________________________________
Пресс-служба Московского финансового форума — 2022
+7 (495) 215 27 54
press-mff@minfin.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.