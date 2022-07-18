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Московский финансовый форум — 2022 пройдет 8 сентября

Московский финансовый форум — 2022 пройдет 8 сентября - РИА Новости, 18.07.2022

Московский финансовый форум — 2022 пройдет 8 сентября

VI Московский финансовый форум состоится 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". В этом году дата проведения Форума совпала с празднованием... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:04

2022-07-18T18:04

2022-07-18T18:04

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 июл – Пресс-служба Московского финансового форума. VI Московский финансовый форум состоится 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". В этом году дата проведения Форума совпала с празднованием Министерством финансов 220-летия со дня основания.Ключевая тема МФФ-2022 — "Финансовый суверенитет России: миф или реальность". На площадке Форума участники обсудят деглобализацию и влияние геополитических изменений на российскую и мировую экономику. Среди актуальных вопросов — перспективы финансовых рынков в условиях внешних ограничений, трансформация долговой и налоговой политики страны, регулирование криптовалют в России и многие другие.Традиционно в работе Форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов.Справка:Московский финансовый форум — уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока Правительства России. Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России.Организаторами Форума выступают Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы.Генеральными информационными партнерами выступают "Россия-24". Генеральное информагентство форума — "РИА Новости", генеральный мультимедийный партнер — "МИЦ Известия", генеральный радиопартнер — "Радио Спутник". Официальными инфопартнерами являются ИД "Коммерсантъ", Москва24, "Прайм", "Сноб", радио "Коммерсантъ ФМ".Информационными партнерами являются "Российская газета", Russia Today, "Банки.ру", "Ведомости", Ruptly, журнал "Компания" и журнал "Бюджет".__________________________________________________________________Пресс-служба Московского финансового форума — 2022+7 (495) 215 27 54press-mff@minfin.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы