https://ria.ru/20220908/filippiny-1815382323.html

Филиппины упростят антиковидные правила

Филиппины упростят антиковидные правила - РИА Новости, 08.09.2022

Филиппины упростят антиковидные правила

Правительство Филиппин планирует отказаться от требования обязательного использования масок вне помещений, сообщает Inquirer. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:49

2022-09-08T13:49

2022-09-08T13:49

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство Филиппин планирует отказаться от требования обязательного использования масок вне помещений, сообщает Inquirer.По данным издания, власти приняли решение относиться к COVID-19 как к "обычному гриппу". Правда, в транспорте и местах скопления граждан это средство защиты будет по-прежнему обязательно.Отказаться от масок на открытом воздухе накануне рекомендовала межведомственная комиссия по инфекционным заболеваниям.Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в скором времени подпишет приказ о новой политике и рекомендациях населению, сообщает издание.

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филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, филиппины, новости - туризм, коронавирус covid-19