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Филиппины упростят антиковидные правила - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
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Филиппины упростят антиковидные правила
Филиппины упростят антиковидные правила - РИА Новости, 08.09.2022
Филиппины упростят антиковидные правила
Правительство Филиппин планирует отказаться от требования обязательного использования масок вне помещений, сообщает Inquirer. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:49
2022-09-08T13:49
туризм
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филиппины
новости - туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство Филиппин планирует отказаться от требования обязательного использования масок вне помещений, сообщает Inquirer.По данным издания, власти приняли решение относиться к COVID-19 как к "обычному гриппу". Правда, в транспорте и местах скопления граждан это средство защиты будет по-прежнему обязательно.Отказаться от масок на открытом воздухе накануне рекомендовала межведомственная комиссия по инфекционным заболеваниям.Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в скором времени подпишет приказ о новой политике и рекомендациях населению, сообщает издание.
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туризм, филиппины, новости - туризм, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Филиппины, Новости - Туризм, Коронавирус COVID-19
13:49 08.09.2022
 
Филиппины упростят антиковидные правила

Власти Филиппин планируют отменить масочный режим вне помещений

© Фото : Александр АндреевФилиппины, Сиаргао, остров Даку
Филиппины, Сиаргао, остров Даку - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство Филиппин планирует отказаться от требования обязательного использования масок вне помещений, сообщает Inquirer.
По данным издания, власти приняли решение относиться к COVID-19 как к "обычному гриппу". Правда, в транспорте и местах скопления граждан это средство защиты будет по-прежнему обязательно.
Отказаться от масок на открытом воздухе накануне рекомендовала межведомственная комиссия по инфекционным заболеваниям.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в скором времени подпишет приказ о новой политике и рекомендациях населению, сообщает издание.
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