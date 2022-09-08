https://ria.ru/20220908/filippiny-1815382323.html
Филиппины упростят антиковидные правила
Филиппины упростят антиковидные правила - РИА Новости, 08.09.2022
Филиппины упростят антиковидные правила
Правительство Филиппин планирует отказаться от требования обязательного использования масок вне помещений, сообщает Inquirer. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:49
2022-09-08T13:49
2022-09-08T13:49
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство Филиппин планирует отказаться от требования обязательного использования масок вне помещений, сообщает Inquirer.По данным издания, власти приняли решение относиться к COVID-19 как к "обычному гриппу". Правда, в транспорте и местах скопления граждан это средство защиты будет по-прежнему обязательно.Отказаться от масок на открытом воздухе накануне рекомендовала межведомственная комиссия по инфекционным заболеваниям.Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в скором времени подпишет приказ о новой политике и рекомендациях населению, сообщает издание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, филиппины, новости - туризм, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Филиппины, Новости - Туризм, Коронавирус COVID-19
Филиппины упростят антиковидные правила
Власти Филиппин планируют отменить масочный режим вне помещений