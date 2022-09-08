https://ria.ru/20220908/erdogan-1815398653.html

Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продуктовую сделку

Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продуктовую сделку - РИА Новости, 08.09.2022

Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продуктовую сделку

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:38

2022-09-08T13:38

2022-09-08T13:46

самарканд

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

шос

стамбул

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807559109_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_08ce0dfe00849f862d58d2715638c1d3.jpg

АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Есть запоздания в связи с поставками российского зерна на мировые рынки. Для преодоления этого в Самарканде с уважаемым господином Путиным обширно обсудим эту тему. Наше ожидание состоит в том, чтобы скорее начались поставки российского зерна на рынки, чтобы они доставлялись в нуждающиеся страны", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии.Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20220907/sdelka-1815043399.html

https://ria.ru/20220908/zerno-1815395674.html

самарканд

стамбул

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарканд, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, шос, стамбул, турция, россия, оон