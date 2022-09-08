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Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продуктовую сделку - РИА Новости, 08.09.2022
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Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продуктовую сделку
Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продуктовую сделку - РИА Новости, 08.09.2022
Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продуктовую сделку
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:38
2022-09-08T13:46
самарканд
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
шос
стамбул
турция
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АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Есть запоздания в связи с поставками российского зерна на мировые рынки. Для преодоления этого в Самарканде с уважаемым господином Путиным обширно обсудим эту тему. Наше ожидание состоит в том, чтобы скорее начались поставки российского зерна на рынки, чтобы они доставлялись в нуждающиеся страны", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии.Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20220907/sdelka-1815043399.html
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самарканд, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, шос, стамбул, турция, россия, оон
Самарканд, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС, Стамбул, Турция, Россия, ООН
13:38 08.09.2022 (обновлено: 13:46 08.09.2022)
 
Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продуктовую сделку

Эрдоган заявил о своем намерении обсудить с Путиным продуктовую сделку в Самарканде

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 10:02
Источник: Путин и Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях ШОС
"Есть запоздания в связи с поставками российского зерна на мировые рынки. Для преодоления этого в Самарканде с уважаемым господином Путиным обширно обсудим эту тему. Наше ожидание состоит в том, чтобы скорее начались поставки российского зерна на рынки, чтобы они доставлялись в нуждающиеся страны", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
13:29
Эрдоган заявил, что ждет скорого начала поставок российского зерна на рынки
 
СамаркандВ миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганШОССтамбулТурцияРоссияООН
 
 
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