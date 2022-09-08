Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска открыли огонь по Энергодару - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/energodar-1815432951.html
Украинские войска открыли огонь по Энергодару
Украинские войска открыли огонь по Энергодару - РИА Новости, 08.09.2022
Украинские войска открыли огонь по Энергодару
ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по Энергодару, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:52
2022-09-08T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796566530_0:110:3318:1976_1920x0_80_0_0_cdbff1042d7f13861ae89f1b4341fc52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по Энергодару, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее дрон-камикадзе атаковал здание администрации, никто не пострадал. После этого в городе задержали корректировщика, который помогал наводить беспилотник на цель.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.В Энергодаре расположена Запорожская АЭС, регулярно подвергающаяся обстрелам. На минувшей неделе станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы ЗАЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796566530_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_a5879ac48267a47ef2b88003e08cb728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
15:52 08.09.2022 (обновлено: 16:43 08.09.2022)
 
Украинские войска открыли огонь по Энергодару

Власти Энергодара сообщили об артиллерийском обстреле со стороны украинских войск

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по Энергодару, сообщает пресс-служба администрации города.

"Срочно переместитесь в укрытие. Помните правила безопасности при угрозе с воздуха", — говорится в обращении к жителям.

Ранее дрон-камикадзе атаковал здание администрации, никто не пострадал. После этого в городе задержали корректировщика, который помогал наводить беспилотник на цель.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
В Энергодаре расположена Запорожская АЭС, регулярно подвергающаяся обстрелам. На минувшей неделе станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы ЗАЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала