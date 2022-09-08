15:52 08.09.2022 (обновлено: 16:43 08.09.2022)
Украинские войска открыли огонь по Энергодару
Власти Энергодара сообщили об артиллерийском обстреле со стороны украинских войск
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по Энергодару, сообщает пресс-служба администрации города.
"Срочно переместитесь в укрытие. Помните правила безопасности при угрозе с воздуха", — говорится в обращении к жителям.
Ранее дрон-камикадзе атаковал здание администрации, никто не пострадал. После этого в городе задержали корректировщика, который помогал наводить беспилотник на цель.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
В Энергодаре расположена Запорожская АЭС, регулярно подвергающаяся обстрелам. На минувшей неделе станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы ЗАЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.