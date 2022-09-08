https://ria.ru/20220908/energodar-1815432951.html

Украинские войска открыли огонь по Энергодару

Украинские войска открыли огонь по Энергодару - РИА Новости, 08.09.2022

Украинские войска открыли огонь по Энергодару

ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по Энергодару, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:52

2022-09-08T15:52

2022-09-08T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по Энергодару, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее дрон-камикадзе атаковал здание администрации, никто не пострадал. После этого в городе задержали корректировщика, который помогал наводить беспилотник на цель.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.В Энергодаре расположена Запорожская АЭС, регулярно подвергающаяся обстрелам. На минувшей неделе станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы ЗАЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область