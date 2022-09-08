https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815547484.html

Елизавету II похоронят в мемориальной часовне её отца Георга VI

Елизавету II похоронят в мемориальной часовне её отца Георга VI - РИА Новости, 08.09.2022

Елизавету II похоронят в мемориальной часовне её отца Георга VI

Королеву Великобритании Елизавету II похоронят в мемориальной часовне её отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:37

2022-09-08T23:37

2022-09-08T23:37

елизавета ii

великобритания

шотландия

умерла королева елизавета ii

принц филипп, герцог эдинбургский

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Королеву Великобритании Елизавету II похоронят в мемориальной часовне её отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.В четверг около 20.30 мск Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.Мемориальная часовня на территории Виндзорского замка была построена в 1969 году в память об отце Елизаветы II – короле Георге VI, и является частью часовни Святого Георга. Король умер в 1952 году и изначально был похоронен в королевской усыпальнице, однако после возведения мемориальной часовни его останки были перенесены туда.Там же похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с её пожеланиями.Королева тоже будет похоронена в мемориальной часовне, позднее туда же перенесут останки её мужа, принца Филиппа, который умер в 2021 году. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.Государственные похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после её смерти. После этого в полдень в Британии будут объявлены две минуты молчания. За несколько дней до этого британцы смогут посетить Вестминстерский дворец, где будет располагаться гроб королевы, чтобы проститься с ней.

https://ria.ru/20220908/korol-1815543620.html

https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html

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елизавета ii, великобритания, шотландия, умерла королева елизавета ii, принц филипп, герцог эдинбургский