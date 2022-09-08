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Принц Гарри с женой приедут к Елизавете II, которой стало хуже - РИА Новости, 08.09.2022
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Принц Гарри с женой приедут к Елизавете II, которой стало хуже
Принц Гарри с женой приедут к Елизавете II, которой стало хуже - РИА Новости, 08.09.2022
Принц Гарри с женой приедут к Елизавете II, которой стало хуже
Принц Гарри с женой Меган Маркл отправятся в Шотландию, где находится королева Елизавета II, на фоне сообщений об ухудшении состояния ее здоровья, сообщает... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:58
2022-09-08T16:04
принц гарри
елизавета ii
в мире
шотландия
меган маркл
великобритания
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Принц Гарри с женой Меган Маркл отправятся в Шотландию, где находится королева Елизавета II, на фоне сообщений об ухудшении состояния ее здоровья, сообщает телеканал Sky News.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением."Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Шотландию", - говорится в сообщении телеканала.В шотландский замок Балморал, где находится королева, уже прибыли все четверо детей монарха и ее внук принц Уильям.
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принц гарри, елизавета ii, в мире, шотландия, меган маркл, великобритания
Принц Гарри, Елизавета II, В мире, Шотландия, Меган Маркл, Великобритания
15:58 08.09.2022 (обновлено: 16:04 08.09.2022)
 
Принц Гарри с женой приедут к Елизавете II, которой стало хуже

Принц Гарри и Меган Маркл отправятся к королеве Елизавете II из-за ухудшения ее здоровья

© AP Photo / Jane BarlowКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Jane Barlow
Королева Великобритании Елизавета II . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Принц Гарри с женой Меган Маркл отправятся в Шотландию, где находится королева Елизавета II, на фоне сообщений об ухудшении состояния ее здоровья, сообщает телеканал Sky News.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.
"Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Шотландию", - говорится в сообщении телеканала.
В шотландский замок Балморал, где находится королева, уже прибыли все четверо детей монарха и ее внук принц Уильям.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
15:05
Вся Британия озабочена новостями о здоровье королевы, заявила Трасс
 
Принц ГарриЕлизавета IIВ миреШотландияМеган МарклВеликобритания
 
 
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