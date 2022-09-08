https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815434713.html
Принц Гарри с женой приедут к Елизавете II, которой стало хуже
Принц Гарри с женой приедут к Елизавете II, которой стало хуже - РИА Новости, 08.09.2022
Принц Гарри с женой приедут к Елизавете II, которой стало хуже
Принц Гарри с женой Меган Маркл отправятся в Шотландию, где находится королева Елизавета II, на фоне сообщений об ухудшении состояния ее здоровья, сообщает... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:58
2022-09-08T15:58
2022-09-08T16:04
принц гарри
елизавета ii
в мире
шотландия
меган маркл
великобритания
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Принц Гарри с женой Меган Маркл отправятся в Шотландию, где находится королева Елизавета II, на фоне сообщений об ухудшении состояния ее здоровья, сообщает телеканал Sky News.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением."Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Шотландию", - говорится в сообщении телеканала.В шотландский замок Балморал, где находится королева, уже прибыли все четверо детей монарха и ее внук принц Уильям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
принц гарри, елизавета ii, в мире, шотландия, меган маркл, великобритания
Принц Гарри, Елизавета II, В мире, Шотландия, Меган Маркл, Великобритания
15:58 08.09.2022 (обновлено: 16:04 08.09.2022)
Принц Гарри с женой приедут к Елизавете II, которой стало хуже
Принц Гарри и Меган Маркл отправятся к королеве Елизавете II из-за ухудшения ее здоровья