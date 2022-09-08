https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815434713.html

Принц Гарри с женой приедут к Елизавете II, которой стало хуже

Принц Гарри с женой приедут к Елизавете II, которой стало хуже - РИА Новости, 08.09.2022

Принц Гарри с женой приедут к Елизавете II, которой стало хуже

Принц Гарри с женой Меган Маркл отправятся в Шотландию, где находится королева Елизавета II, на фоне сообщений об ухудшении состояния ее здоровья, сообщает... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:58

2022-09-08T15:58

2022-09-08T16:04

принц гарри

елизавета ii

в мире

шотландия

меган маркл

великобритания

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Принц Гарри с женой Меган Маркл отправятся в Шотландию, где находится королева Елизавета II, на фоне сообщений об ухудшении состояния ее здоровья, сообщает телеканал Sky News.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением."Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Шотландию", - говорится в сообщении телеканала.В шотландский замок Балморал, где находится королева, уже прибыли все четверо детей монарха и ее внук принц Уильям.

https://ria.ru/20220908/trass-1815421839.html

шотландия

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Кирилл Волков

принц гарри, елизавета ii, в мире, шотландия, меган маркл, великобритания