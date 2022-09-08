https://ria.ru/20220908/donbass-1815308110.html

В ДНР пять человек получили ранения за сутки из-за обстрелов ВСУ

В ДНР пять человек получили ранения за сутки из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.09.2022

В ДНР пять человек получили ранения за сутки из-за обстрелов ВСУ

Пять мирных жителей ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T08:30

2022-09-08T08:30

2022-09-08T08:38

специальная военная операция на украине

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украина

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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Пять мирных жителей ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 7 сентября до 08:00 8 сентября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой народной республики пять мирных жителей получили ранения", - говорится в Telegram-канале штаба.Отмечается, что один человек получил ранение в Донецке, наступив на сброшенную украинскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина