https://ria.ru/20220908/bayden-1815535904.html

Белому дому пришлось оправдываться из-за снимков отдыхающего Байдена

Белому дому пришлось оправдываться из-за снимков отдыхающего Байдена - РИА Новости, 08.09.2022

Белому дому пришлось оправдываться из-за снимков отдыхающего Байдена

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на критику в связи с регулярными отъездами президента США Джо Байдена в свою резиденцию в Делавэре... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:09

2022-09-08T22:09

2022-09-08T22:21

в мире

карин жан-пьер

джо байден

южная каролина

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на критику в связи с регулярными отъездами президента США Джо Байдена в свою резиденцию в Делавэре заявила, что тот остается главой государства в любом месте."Президент может быть президентом везде, он может работать из резиденции, овального кабинета, из Делавэра", - заявила Жан-Пьер на брифинге. Так она ответила на вопрос, собирается ли Байден вслед за многими американцами сокращать расходы на отдых.Жан-Пьер заявила, что время в резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр и недавний отпуск на острове в Южной Каролине Байден потратил на общение с семьей. "Каждый имеет право общаться с семьей", - указала она.Байден при этом понимает проблемы американцев в связи с инфляцией и делает все для борьбы с ней, сказала Жан-Пьер.Как сообщалось ранее, свой отпуск в августе Байден частично провел с семьей на острове Киауа в Южной Каролине в особняке с выходом к океану, который СМИ оценили в 20 миллионов долларов. По пятницам Байден часто отправляется в семейную резиденцию в Делавэре. Республиканцы подсчитали, что президент тратит на отдых порядка 41% времени ежемесячно с начала работы на посту.

https://ria.ru/20220908/ssha-1815294267.html

южная каролина

сша

делавэр

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