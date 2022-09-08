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Белому дому пришлось оправдываться из-за снимков отдыхающего Байдена
Белому дому пришлось оправдываться из-за снимков отдыхающего Байдена - РИА Новости, 08.09.2022
Белому дому пришлось оправдываться из-за снимков отдыхающего Байдена
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на критику в связи с регулярными отъездами президента США Джо Байдена в свою резиденцию в Делавэре... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:09
2022-09-08T22:09
2022-09-08T22:21
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на критику в связи с регулярными отъездами президента США Джо Байдена в свою резиденцию в Делавэре заявила, что тот остается главой государства в любом месте."Президент может быть президентом везде, он может работать из резиденции, овального кабинета, из Делавэра", - заявила Жан-Пьер на брифинге. Так она ответила на вопрос, собирается ли Байден вслед за многими американцами сокращать расходы на отдых.Жан-Пьер заявила, что время в резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр и недавний отпуск на острове в Южной Каролине Байден потратил на общение с семьей. "Каждый имеет право общаться с семьей", - указала она.Байден при этом понимает проблемы американцев в связи с инфляцией и делает все для борьбы с ней, сказала Жан-Пьер.Как сообщалось ранее, свой отпуск в августе Байден частично провел с семьей на острове Киауа в Южной Каролине в особняке с выходом к океану, который СМИ оценили в 20 миллионов долларов. По пятницам Байден часто отправляется в семейную резиденцию в Делавэре. Республиканцы подсчитали, что президент тратит на отдых порядка 41% времени ежемесячно с начала работы на посту.
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в мире, карин жан-пьер, джо байден, южная каролина, сша, делавэр
В мире, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Южная Каролина, США, Делавэр
22:09 08.09.2022 (обновлено: 22:21 08.09.2022)
Белому дому пришлось оправдываться из-за снимков отдыхающего Байдена
Белый дом ответил на критику из-за поездок Байдена на пляж: он может работать отовсюду
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на критику в связи с регулярными отъездами президента США Джо Байдена в свою резиденцию в Делавэре заявила, что тот остается главой государства в любом месте.
"Президент может быть президентом везде, он может работать из резиденции, овального кабинета, из Делавэра", - заявила Жан-Пьер на брифинге. Так она ответила на вопрос, собирается ли Байден вслед за многими американцами сокращать расходы на отдых.
Жан-Пьер заявила, что время в резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр
и недавний отпуск на острове в Южной Каролине
Байден потратил на общение с семьей. "Каждый имеет право общаться с семьей", - указала она.
Байден при этом понимает проблемы американцев в связи с инфляцией и делает все для борьбы с ней, сказала Жан-Пьер.
Как сообщалось ранее, свой отпуск в августе Байден частично провел с семьей на острове Киауа в Южной Каролине в особняке с выходом к океану, который СМИ оценили в 20 миллионов долларов. По пятницам Байден часто отправляется в семейную резиденцию в Делавэре. Республиканцы подсчитали, что президент тратит на отдых порядка 41% времени ежемесячно с начала работы на посту.