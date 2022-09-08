В Москве арестовали обвиняемого в убийстве на набережной бизнесмена
Суд арестовал обвиняемого в убийстве бизнесмена на набережной Тараса Шевченко в Москве
© Фото : СУСК России по городу МосквеМесто обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве
© Фото : СУСК России по городу Москве
Место обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в четверг арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве бизнесмена на набережной Тараса Шевченко на западе Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Лему Ибрагимову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - рассказал собеседник агентства.
Ему предъявлено обвинение по статьям УК "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Тело бизнесмена Михаила Котова с пулевыми ранениями нашли накануне утром в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко.
Вскоре был задержан подозреваемый. В столичном главке СК пояснили, что одной из версий является конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности. Убитый был гендиректором компании, торгующей зерном, семенами и кормами.
Это второе тело, найденное за одни сутки в автомобиле в московском регионе. До этого мертвеца обнаружили в багажнике частного таксиста в Подмосковье - после погони мужчина был задержан и признался, что застрелил знакомого, не захотевшего возвращать долг. Обвиняемый по тому делу уже заключен в СИЗО.
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