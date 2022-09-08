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В Москве арестовали обвиняемого в убийстве на набережной бизнесмена

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве на набережной бизнесмена - РИА Новости, 08.09.2022

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве на набережной бизнесмена

Дорогомиловский суд Москвы в четверг арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве бизнесмена на набережной Тараса Шевченко на западе Москве, сообщили РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:53

2022-09-08T18:53

2022-09-08T18:53

происшествия

тарас шевченко

москва

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в четверг арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве бизнесмена на набережной Тараса Шевченко на западе Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Лему Ибрагимову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - рассказал собеседник агентства.Ему предъявлено обвинение по статьям УК "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".Тело бизнесмена Михаила Котова с пулевыми ранениями нашли накануне утром в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко.Вскоре был задержан подозреваемый. В столичном главке СК пояснили, что одной из версий является конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности. Убитый был гендиректором компании, торгующей зерном, семенами и кормами.Это второе тело, найденное за одни сутки в автомобиле в московском регионе. До этого мертвеца обнаружили в багажнике частного таксиста в Подмосковье - после погони мужчина был задержан и признался, что застрелил знакомого, не захотевшего возвращать долг. Обвиняемый по тому делу уже заключен в СИЗО.

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происшествия, тарас шевченко, москва, следственный комитет россии (ск рф), mercedes