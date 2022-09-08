https://ria.ru/20220908/alzhir-1815404911.html
Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол
Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 08.09.2022
Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол
Россия не возражает против присоединения Алжира к БРИКС, заявил в четверг посол РФ в арабской стране Валерьян Шуваев. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:58
2022-09-08T13:58
2022-09-08T14:32
россия
алжир (республика)
в мире
брикс
абдельмаджид теббун
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АЛЖИР, 8 сен – РИА Новости. Россия не возражает против присоединения Алжира к БРИКС, заявил в четверг посол РФ в арабской стране Валерьян Шуваев.Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в августе о готовности страны присоединиться к БРИКС, отметив, что для этого есть почти все условия."Россия не имеет возражений в связи с желанием Алжира присоединиться к БРИКС. Президенты (Алжира и РФ) Теббун и Путин обсуждали этот вопрос", - заявил Шуваев журналистам.На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алжир (республика), в мире, брикс, абдельмаджид теббун
Россия, Алжир (республика), В мире, БРИКС, Абдельмаджид Теббун
13:58 08.09.2022 (обновлено: 14:32 08.09.2022)
Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол
Посол Шуваев: Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС и обсуждала этот вопрос