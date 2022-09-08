https://ria.ru/20220908/alzhir-1815404911.html

Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол

Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 08.09.2022

Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол

Россия не возражает против присоединения Алжира к БРИКС, заявил в четверг посол РФ в арабской стране Валерьян Шуваев. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:58

2022-09-08T13:58

2022-09-08T14:32

россия

алжир (республика)

в мире

брикс

абдельмаджид теббун

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АЛЖИР, 8 сен – РИА Новости. Россия не возражает против присоединения Алжира к БРИКС, заявил в четверг посол РФ в арабской стране Валерьян Шуваев.Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в августе о готовности страны присоединиться к БРИКС, отметив, что для этого есть почти все условия."Россия не имеет возражений в связи с желанием Алжира присоединиться к БРИКС. Президенты (Алжира и РФ) Теббун и Путин обсуждали этот вопрос", - заявил Шуваев журналистам.На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

россия

алжир (республика)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, алжир (республика), в мире, брикс, абдельмаджид теббун