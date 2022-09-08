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Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 08.09.2022
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Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол
Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 08.09.2022
Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол
Россия не возражает против присоединения Алжира к БРИКС, заявил в четверг посол РФ в арабской стране Валерьян Шуваев. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:58
2022-09-08T14:32
россия
алжир (республика)
в мире
брикс
абдельмаджид теббун
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АЛЖИР, 8 сен – РИА Новости. Россия не возражает против присоединения Алжира к БРИКС, заявил в четверг посол РФ в арабской стране Валерьян Шуваев.Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в августе о готовности страны присоединиться к БРИКС, отметив, что для этого есть почти все условия."Россия не имеет возражений в связи с желанием Алжира присоединиться к БРИКС. Президенты (Алжира и РФ) Теббун и Путин обсуждали этот вопрос", - заявил Шуваев журналистам.На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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россия, алжир (республика), в мире, брикс, абдельмаджид теббун
Россия, Алжир (республика), В мире, БРИКС, Абдельмаджид Теббун
13:58 08.09.2022 (обновлено: 14:32 08.09.2022)
 
Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол

Посол Шуваев: Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС и обсуждала этот вопрос

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Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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АЛЖИР, 8 сен – РИА Новости. Россия не возражает против присоединения Алжира к БРИКС, заявил в четверг посол РФ в арабской стране Валерьян Шуваев.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в августе о готовности страны присоединиться к БРИКС, отметив, что для этого есть почти все условия.
"Россия не имеет возражений в связи с желанием Алжира присоединиться к БРИКС. Президенты (Алжира и РФ) Теббун и Путин обсуждали этот вопрос", - заявил Шуваев журналистам.
На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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