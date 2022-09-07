https://ria.ru/20220907/zerno-1815054414.html
Сенатор предложил поднять вопрос о поставках зерна на Совбезе ООН
Сенатор предложил поднять вопрос о поставках зерна на Совбезе ООН - РИА Новости, 07.09.2022
Сенатор предложил поднять вопрос о поставках зерна на Совбезе ООН
Вопрос о поставках украинского зерна в нуждающиеся страны нужно поднимать на уровне Совбеза ООН, западные страны нарушили договоренности, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:34
2022-09-07T10:34
2022-09-07T10:36
владимир джабаров
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вопрос о поставках украинского зерна в нуждающиеся страны нужно поднимать на уровне Совбеза ООН, западные страны нарушили договоренности, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в беднейшие страны, а в государства Евросоюза. Для нуждающихся стран было загружено всего 2 корабля из 87."Нужно на уровне Совбеза ООН поднимать вопрос о поставках зерна с Украины беднейшим странам", - сказал политик. Он подчеркнул, что цинизм западных стран поражает. "Сколько было слез, воплей о том, что это зерно необходимо голодающим, развивающимся странам", - подчеркнул он.По его словам, Россия пошла на договоренности, при этом мы поставили условие, чтобы были сняты ограничения на поставки нашего продовольствия. "Были достигнуты договоренности и вновь нас цинично обманули. Они все заграбастали себе, чтобы избежать какого-то подорожания, проблем с поставками продовольствия", - отметил он.При этом в отношении России не были сняты ограничения на поставки нашего продовольствия, добавил Джабаров. "Они запрещают пользоваться портами для доставки, суда не страхуют. Это циничный подход Запада", - подчеркнул сенатор."Миссия ООН могла бы контролировать, отслеживать, чтобы суда с украинским зерном направлялись беднейшим, нуждающимся странам", - сказал парламентарий. По его мнению, отчеты об этом должны направляться в Совбез ООН. "И пусть западные страны объяснят, почему они получили зерно, которое предназначалось с самого начала нуждающимся странам", - подчеркнул законодатель.
https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814802101.html
https://ria.ru/20220907/zerno-1815047288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир джабаров, россия, украина, совет безопасности оон, совет федерации рф, экономика
Владимир Джабаров, Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, Совет Федерации РФ, Экономика
10:34 07.09.2022 (обновлено: 10:36 07.09.2022)
Сенатор предложил поднять вопрос о поставках зерна на Совбезе ООН
Сенатор Джабаров предложил поднять вопрос о поставках зерна с Украины на Совбезе ООН
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вопрос о поставках украинского зерна в нуждающиеся страны нужно поднимать на уровне Совбеза ООН, западные страны нарушили договоренности, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Президент РФ Владимир Путин
в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что практически все зерно, вывозимое из Украины
, направлено не в беднейшие страны, а в государства Евросоюза. Для нуждающихся стран было загружено всего 2 корабля из 87.
"Нужно на уровне Совбеза ООН поднимать вопрос о поставках зерна с Украины беднейшим странам", - сказал политик. Он подчеркнул, что цинизм западных стран поражает. "Сколько было слез, воплей о том, что это зерно необходимо голодающим, развивающимся странам", - подчеркнул он.
По его словам, Россия пошла на договоренности, при этом мы поставили условие, чтобы были сняты ограничения на поставки нашего продовольствия. "Были достигнуты договоренности и вновь нас цинично обманули. Они все заграбастали себе, чтобы избежать какого-то подорожания, проблем с поставками продовольствия", - отметил он.
При этом в отношении России не были сняты ограничения на поставки нашего продовольствия, добавил Джабаров. "Они запрещают пользоваться портами для доставки, суда не страхуют. Это циничный подход Запада", - подчеркнул сенатор.
"Миссия ООН
могла бы контролировать, отслеживать, чтобы суда с украинским зерном направлялись беднейшим, нуждающимся странам", - сказал парламентарий. По его мнению, отчеты об этом должны направляться в Совбез ООН. "И пусть западные страны объяснят, почему они получили зерно, которое предназначалось с самого начала нуждающимся странам", - подчеркнул законодатель.