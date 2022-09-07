https://ria.ru/20220907/zerno-1815054414.html

Сенатор предложил поднять вопрос о поставках зерна на Совбезе ООН

Сенатор предложил поднять вопрос о поставках зерна на Совбезе ООН - РИА Новости, 07.09.2022

Сенатор предложил поднять вопрос о поставках зерна на Совбезе ООН

Вопрос о поставках украинского зерна в нуждающиеся страны нужно поднимать на уровне Совбеза ООН, западные страны нарушили договоренности, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:34

2022-09-07T10:34

2022-09-07T10:36

владимир джабаров

россия

украина

совет безопасности оон

совет федерации рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вопрос о поставках украинского зерна в нуждающиеся страны нужно поднимать на уровне Совбеза ООН, западные страны нарушили договоренности, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в беднейшие страны, а в государства Евросоюза. Для нуждающихся стран было загружено всего 2 корабля из 87."Нужно на уровне Совбеза ООН поднимать вопрос о поставках зерна с Украины беднейшим странам", - сказал политик. Он подчеркнул, что цинизм западных стран поражает. "Сколько было слез, воплей о том, что это зерно необходимо голодающим, развивающимся странам", - подчеркнул он.По его словам, Россия пошла на договоренности, при этом мы поставили условие, чтобы были сняты ограничения на поставки нашего продовольствия. "Были достигнуты договоренности и вновь нас цинично обманули. Они все заграбастали себе, чтобы избежать какого-то подорожания, проблем с поставками продовольствия", - отметил он.При этом в отношении России не были сняты ограничения на поставки нашего продовольствия, добавил Джабаров. "Они запрещают пользоваться портами для доставки, суда не страхуют. Это циничный подход Запада", - подчеркнул сенатор."Миссия ООН могла бы контролировать, отслеживать, чтобы суда с украинским зерном направлялись беднейшим, нуждающимся странам", - сказал парламентарий. По его мнению, отчеты об этом должны направляться в Совбез ООН. "И пусть западные страны объяснят, почему они получили зерно, которое предназначалось с самого начала нуждающимся странам", - подчеркнул законодатель.

https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814802101.html

https://ria.ru/20220907/zerno-1815047288.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир джабаров, россия, украина, совет безопасности оон, совет федерации рф, экономика