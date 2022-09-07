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Путин: ограничения по российскому зерну продолжают толкать цены вверх - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин: ограничения по российскому зерну продолжают толкать цены вверх
Путин: ограничения по российскому зерну продолжают толкать цены вверх - РИА Новости, 07.09.2022
Путин: ограничения по российскому зерну продолжают толкать цены вверх
Ситуация по экспорту продовольствия и удобрений из России хитро сложена: напрямую санкций нет, но фактически ограничения есть, например по фрахту судов,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:18
2022-09-07T10:53
экономика
россия
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Ситуация по экспорту продовольствия и удобрений из России хитро сложена: напрямую санкций нет, но фактически ограничения есть, например по фрахту судов, осуществлению платежей; наличие этих ограничений влияет на мировой рынок и продолжает толкать цены вверх, хотя ситуация и начинает меняться в лучшую сторону, заявил президент РФ Владимир Путин."Формально наши удобрения - как бы с них сняты санкции, так же как с продовольствия, но фактически ограничения существуют. Это такая хитро сделанная, сложная ситуация, когда против продуктов напрямую санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.Он отметил, что многие из этих элементов ограничений сохраняются, хотя отдал должное усилиям генсека ООН и организации в целом по преодолению ситуация. "То, что касается фрахта, многие ограничения тоже снимаются, несмотря на то что порты, через которые мы осуществляли и осуществляем отгрузки, находятся под санкциями. Тем не менее этот сегмент выводится из-под них, и суда уже заходят к нам", - продолжил президент РФ.Он выразил надежду, что работа по снятия остающихся ограничений будет продолжена.Во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает - ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт.Министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле 22 июля подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
https://ria.ru/20220907/zerno-1815029703.html
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экономика, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
10:18 07.09.2022 (обновлено: 10:53 07.09.2022)
 
Путин: ограничения по российскому зерну продолжают толкать цены вверх

Путин: ограничения по зерну из России пока сохраняются, это продолжает толкать цены вверх

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Ситуация по экспорту продовольствия и удобрений из России хитро сложена: напрямую санкций нет, но фактически ограничения есть, например по фрахту судов, осуществлению платежей; наличие этих ограничений влияет на мировой рынок и продолжает толкать цены вверх, хотя ситуация и начинает меняться в лучшую сторону, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Формально наши удобрения - как бы с них сняты санкции, так же как с продовольствия, но фактически ограничения существуют. Это такая хитро сделанная, сложная ситуация, когда против продуктов напрямую санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
“Я посоветуюсь на эту тему с президентом Турции” – Путин обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза зерна в Европу - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:24
Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад
Он отметил, что многие из этих элементов ограничений сохраняются, хотя отдал должное усилиям генсека ООН и организации в целом по преодолению ситуация. "То, что касается фрахта, многие ограничения тоже снимаются, несмотря на то что порты, через которые мы осуществляли и осуществляем отгрузки, находятся под санкциями. Тем не менее этот сегмент выводится из-под них, и суда уже заходят к нам", - продолжил президент РФ.
"То есть ситуация меняется, меняется в лучшую сторону. Но сохраняются определенные ограничения, которые все-таки мешают нам работать с точки зрения обеспечения интересов всех потребителей на мировых продовольственных рынков. Это продолжает толкать цены на мировых рынках вверх", - добавил Путин.
Он выразил надежду, что работа по снятия остающихся ограничений будет продолжена.
Во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает - ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт.
Министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле 22 июля подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
10:02
Источник: Путин и Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях ШОС
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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