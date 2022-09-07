https://ria.ru/20220907/zerno-1815048548.html

Путин: ограничения по российскому зерну продолжают толкать цены вверх

Путин: ограничения по российскому зерну продолжают толкать цены вверх - РИА Новости, 07.09.2022

Путин: ограничения по российскому зерну продолжают толкать цены вверх

Ситуация по экспорту продовольствия и удобрений из России хитро сложена: напрямую санкций нет, но фактически ограничения есть, например по фрахту судов,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:18

2022-09-07T10:18

2022-09-07T10:53

экономика

россия

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Ситуация по экспорту продовольствия и удобрений из России хитро сложена: напрямую санкций нет, но фактически ограничения есть, например по фрахту судов, осуществлению платежей; наличие этих ограничений влияет на мировой рынок и продолжает толкать цены вверх, хотя ситуация и начинает меняться в лучшую сторону, заявил президент РФ Владимир Путин."Формально наши удобрения - как бы с них сняты санкции, так же как с продовольствия, но фактически ограничения существуют. Это такая хитро сделанная, сложная ситуация, когда против продуктов напрямую санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.Он отметил, что многие из этих элементов ограничений сохраняются, хотя отдал должное усилиям генсека ООН и организации в целом по преодолению ситуация. "То, что касается фрахта, многие ограничения тоже снимаются, несмотря на то что порты, через которые мы осуществляли и осуществляем отгрузки, находятся под санкциями. Тем не менее этот сегмент выводится из-под них, и суда уже заходят к нам", - продолжил президент РФ.Он выразил надежду, что работа по снятия остающихся ограничений будет продолжена.Во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает - ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт.Министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле 22 июля подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

https://ria.ru/20220907/zerno-1815029703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)