https://ria.ru/20220907/zerno-1815029703.html

Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад

Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад - РИА Новости, 07.09.2022

Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад

В мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои страны, а не в нуждающиеся страны... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:24

2022-09-07T09:24

2022-09-07T15:33

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

владимир путин

владивосток

экономика

реджеп тайип эрдоган

турция

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои страны, а не в нуждающиеся страны Африки, возможно, стоит обсудить с Турцией ограничения по этому маршруту, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума."Все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающие беднейшие страны, а в страны Евросоюза, по всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего два корабля, подчеркну, только два из 87, и на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн, но это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны, хочу сказать, что, как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня, в очередной раз обманули развивающиеся страны и продолжают, очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, к огромному нашему сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе", - сказал Путин.Он заявил, что подумает о том, чтобы ограничить направления вывозы зерна и другого продовольствия по этому маршруту, и обязательно посоветуется на эту тему и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

https://ria.ru/20220907/prodovolstvie-1815038291.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Я посоветуюсь на эту тему с президентом Турции” – Путин обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза зерна в Европу Президент Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ заявил, что Москва сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено. Однако в результате оно было направлено не в развивающиеся страны, а в Европу, утверждает он 2022-09-07T09:24 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, владивосток, экономика, реджеп тайип эрдоган, турция, африка, россия, оон