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Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад
Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад - РИА Новости, 07.09.2022
Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад
В мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои страны, а не в нуждающиеся страны... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:24
2022-09-07T15:33
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
владимир путин
владивосток
экономика
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои страны, а не в нуждающиеся страны Африки, возможно, стоит обсудить с Турцией ограничения по этому маршруту, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума."Все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающие беднейшие страны, а в страны Евросоюза, по всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего два корабля, подчеркну, только два из 87, и на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн, но это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны, хочу сказать, что, как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня, в очередной раз обманули развивающиеся страны и продолжают, очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, к огромному нашему сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе", - сказал Путин.Он заявил, что подумает о том, чтобы ограничить направления вывозы зерна и другого продовольствия по этому маршруту, и обязательно посоветуется на эту тему и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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“Я посоветуюсь на эту тему с президентом Турции” – Путин обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза зерна в Европу
Президент Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ заявил, что Москва сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено. Однако в результате оно было направлено не в развивающиеся страны, а в Европу, утверждает он
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, владивосток, экономика, реджеп тайип эрдоган, турция, африка, россия, оон
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владимир Путин, Владивосток, Экономика, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Африка, Россия, ООН
09:24 07.09.2022 (обновлено: 15:33 07.09.2022)
 
Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад

Путин обсудит с Эрдоганом введение ограничений на вывоз зерна с Украины в Европу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои страны, а не в нуждающиеся страны Африки, возможно, стоит обсудить с Турцией ограничения по этому маршруту, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
"Все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающие беднейшие страны, а в страны Евросоюза, по всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего два корабля, подчеркну, только два из 87, и на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн, но это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны, хочу сказать, что, как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня, в очередной раз обманули развивающиеся страны и продолжают, очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, к огромному нашему сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе", - сказал Путин.
Он заявил, что подумает о том, чтобы ограничить направления вывозы зерна и другого продовольствия по этому маршруту, и обязательно посоветуется на эту тему и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:47
Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают 345 миллионов человек
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Владимир ПутинВладивостокЭкономикаРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияАфрикаРоссияООН
 
 
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