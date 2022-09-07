https://ria.ru/20220907/zapad-1815032101.html

Путин заявил о нежелании многих стран подчиняться правилам Запада

Путин заявил о нежелании многих стран подчиняться правилам Запада - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил о нежелании многих стран подчиняться правилам Запада

Нежелание других стран подчиняться правилам Запада заставляет западные элиты "срываться", принимать необдуманные решения, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:31

2022-09-07T09:31

2022-09-07T09:46

экономика

владимир путин

россия

дальневосточный федеральный университет

владивосток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Нежелание других стран подчиняться правилам Запада заставляет западные элиты "срываться", принимать необдуманные решения, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме."При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждают западные элиты попросту говоря срываться, принимать близорукие, авантюрные решения и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики ", — сказал он .По словам Путина, эти решения идут вразрез с интересами стран и народов, граждан самих западных государств.Президент отметил, что все экономические достижения Европы приносятся в жертву по требованию США."Так, достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого "евроатлантического единства", а по факту — приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединённых Штатов в мировых делах", — отметил Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022