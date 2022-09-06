https://ria.ru/20220906/vef-2022-1814798566.html

Новые контракты и ход гроссмейстера: чем запомнился второй день ВЭФ-2022

Новые контракты и ход гроссмейстера: чем запомнился второй день ВЭФ-2022 - РИА Новости, 06.09.2022

Новые контракты и ход гроссмейстера: чем запомнился второй день ВЭФ-2022

На Восточном экономическом форуме состоялись первые деловые мероприятия, подписаны выгодные соглашения. Самые интересные события дня — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:38

2022-09-06T14:38

2022-09-06T15:27

фото

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владивосток

дмитрий чернышенко

сергей карякин

дальневосточный федеральный университет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814793228_111:445:2961:2048_1920x0_80_0_0_fb0abaa6b0df04cc9cabdb8c675a67f0.jpg

На Восточном экономическом форуме состоялись первые деловые мероприятия, подписаны выгодные соглашения. Самые интересные события дня — в фотоленте Ria.ru.

владивосток

россия

индия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток, дмитрий чернышенко, сергей карякин, дальневосточный федеральный университет, россия, индия, вьетнам, аэрофлот, вэф-2022, экономика