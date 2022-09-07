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Замгенсека ООН призвала к немедленному прекращению боевых действий на ЗАЭС

Замгенсека ООН призвала к немедленному прекращению боевых действий на ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022

Замгенсека ООН призвала к немедленному прекращению боевых действий на ЗАЭС

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала прекратить все боевые действия на Запорожской АЭС и вокруг станции. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T22:48

2022-09-07T22:48

2022-09-07T22:48

специальная военная операция на украине

в мире

розмари дикарло

василий небензя

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оон

запорожская аэс

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ООН, 7 сен – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала прекратить все боевые действия на Запорожской АЭС и вокруг станции.Она напомнила, что во вчерашнем докладе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС содержатся рекомендации по дальнейшей деэскалации ситуации на станции, в том числе предложение о создании зоны ядерной безопасности и защиты в Запорожье для обеспечения безопасности персонала и сохранения физической целостности станции."В качестве немедленного шага я повторяю призыв генерального секретаря к полному прекращению военных действий на станции и вокруг нее", - сказала ДиКарло.По ее словам, "демилитаризация - единственный ответ, обеспечивающий безопасность этого объекта".Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее назвал несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС. По его словам, станция не милитаризована, там лишь присутствует охрана.

https://ria.ru/20220907/zses-1815266339.html

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в мире, розмари дикарло, василий небензя, запорожье, россия, оон, запорожская аэс, магатэ