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Замгенсека ООН призвала к немедленному прекращению боевых действий на ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/zaes-1815282316.html
Замгенсека ООН призвала к немедленному прекращению боевых действий на ЗАЭС
Замгенсека ООН призвала к немедленному прекращению боевых действий на ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Замгенсека ООН призвала к немедленному прекращению боевых действий на ЗАЭС
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала прекратить все боевые действия на Запорожской АЭС и вокруг станции. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T22:48
2022-09-07T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
розмари дикарло
василий небензя
запорожье
россия
оон
запорожская аэс
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала прекратить все боевые действия на Запорожской АЭС и вокруг станции.Она напомнила, что во вчерашнем докладе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС содержатся рекомендации по дальнейшей деэскалации ситуации на станции, в том числе предложение о создании зоны ядерной безопасности и защиты в Запорожье для обеспечения безопасности персонала и сохранения физической целостности станции."В качестве немедленного шага я повторяю призыв генерального секретаря к полному прекращению военных действий на станции и вокруг нее", - сказала ДиКарло.По ее словам, "демилитаризация - единственный ответ, обеспечивающий безопасность этого объекта".Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее назвал несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС. По его словам, станция не милитаризована, там лишь присутствует охрана.
https://ria.ru/20220907/zses-1815266339.html
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в мире, розмари дикарло, василий небензя, запорожье, россия, оон, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Розмари ДиКарло, Василий Небензя, Запорожье, Россия, ООН, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
22:48 07.09.2022
 
Замгенсека ООН призвала к немедленному прекращению боевых действий на ЗАЭС

Замгенсека ООН Ди Карло призвала к немедленному прекращению боевых действий на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала прекратить все боевые действия на Запорожской АЭС и вокруг станции.
Она напомнила, что во вчерашнем докладе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС содержатся рекомендации по дальнейшей деэскалации ситуации на станции, в том числе предложение о создании зоны ядерной безопасности и защиты в Запорожье для обеспечения безопасности персонала и сохранения физической целостности станции.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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"В качестве немедленного шага я повторяю призыв генерального секретаря к полному прекращению военных действий на станции и вокруг нее", - сказала ДиКарло.
По ее словам, "демилитаризация - единственный ответ, обеспечивающий безопасность этого объекта".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее назвал несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС. По его словам, станция не милитаризована, там лишь присутствует охрана.
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРозмари ДиКарлоВасилий НебензяЗапорожьеРоссияООНЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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