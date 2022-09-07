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Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, хотя атомное агентство находится под давлением США и ЕС и не... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:27
2022-09-07T12:59
в мире
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украина
магатэ
запорожская область
запорожская аэс
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, хотя атомное агентство находится под давлением США и ЕС и не может прямо сказать, что обстрелы электростанции идут с украинской территории."Да, я безусловно доверяю этому отчету. МАГАТЭ ответственная международная организация, и ее руководитель очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе, США, европейских стран и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Но это очевидные вещи", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2022.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/magate-1814987308.html
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"Я доверяю этому отчету" – Путин об итогах визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Путин оценивает отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Обращает внимание, что российские военные - даже те, что в условиях украинских обстрелов обеспечивают контрбатарейную борьбу, находятся довольно далеко от станции.
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в мире, сша, европа, украина, магатэ, запорожская область, запорожская аэс
В мире, США, Европа, Украина, МАГАТЭ, Запорожская область, Запорожская АЭС
12:27 07.09.2022 (обновлено: 12:59 07.09.2022)
 
Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Путин заявил, что доверяет экспертам МАГАТЭ, хоть они находятся под давлением США и Европы

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, хотя атомное агентство находится под давлением США и ЕС и не может прямо сказать, что обстрелы электростанции идут с украинской территории.
"Да, я безусловно доверяю этому отчету. МАГАТЭ ответственная международная организация, и ее руководитель очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе, США, европейских стран и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Но это очевидные вещи", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2022.
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:00
Киев найдет другое МАГАТЭ
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Генеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
10:09Специальная военная операция на Украине
Захарова прокомментировала доклад МАГАТЭ о Запорожской АЭС
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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В миреСШАЕвропаУкраинаМАГАТЭЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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