https://ria.ru/20220907/zaes-1815089990.html

Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, хотя атомное агентство находится под давлением США и ЕС и не... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:27

2022-09-07T12:27

2022-09-07T12:59

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, хотя атомное агентство находится под давлением США и ЕС и не может прямо сказать, что обстрелы электростанции идут с украинской территории."Да, я безусловно доверяю этому отчету. МАГАТЭ ответственная международная организация, и ее руководитель очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе, США, европейских стран и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Но это очевидные вещи", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2022.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/magate-1814987308.html

https://ria.ru/20220907/zaes-1815044855.html

сша

европа

украина

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я доверяю этому отчету" – Путин об итогах визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Путин оценивает отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Обращает внимание, что российские военные - даже те, что в условиях украинских обстрелов обеспечивают контрбатарейную борьбу, находятся довольно далеко от станции. 2022-09-07T12:27 true PT3M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, европа, украина, магатэ, запорожская область, запорожская аэс