12:27 07.09.2022 (обновлено: 12:59 07.09.2022)
Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Путин заявил, что доверяет экспертам МАГАТЭ, хоть они находятся под давлением США и Европы
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, хотя атомное агентство находится под давлением США и ЕС и не может прямо сказать, что обстрелы электростанции идут с украинской территории.
"Да, я безусловно доверяю этому отчету. МАГАТЭ ответственная международная организация, и ее руководитель очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе, США, европейских стран и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Но это очевидные вещи", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2022.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.