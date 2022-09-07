https://ria.ru/20220907/zaes-1815001215.html

В "Росатоме" прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС

В "Росатоме" прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.09.2022

В "Росатоме" прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Члены миссии МАГАТЭ при посещении Запорожской АЭС убедились, что станция находится под обстрелами, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в эфире... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:00

2022-09-07T07:00

2022-09-07T08:58

в мире

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Члены миссии МАГАТЭ при посещении Запорожской АЭС убедились, что станция находится под обстрелами, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24", комментируя доклад международного агентства.Лихачев подтвердил, что "Росатом" окажет любую поддержку членам миссии МАГАТЭ, продолжающим работу на ЗАЭС, "для безусловного обеспечения безопасности" объекта."Мы выражаем глубочайшее уважение миссии МАГАТЭ, всему агентству по атомной энергии, его руководителю Гросси, потому что реализовать эту идею поездки на Запорожскую станцию было крайне сложно. <...> Здесь дело не только в целеустремленности, но и в личном мужестве", — заключил глава "Росатома".Накануне МАГАТЭ опубликовало доклад по ядерной безопасности на Украине, значительная часть документа посвящена миссии экспертов агентства на ЗАЭС. Наблюдатели зафиксировали повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Они также указали на разрушения вблизи реакторов.Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в эфире телеканала CNN, что не способен установить, кто обстреливает атомную станцию.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси побывала на ЗАЭС на минувшей неделе. Ее членов провели по станции и показали участки, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Два представителя агентства продолжают работу на объекте.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как пояснили в МИД, это необходимо, чтобы предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/zaes-1814975838.html

https://ria.ru/20220907/magate-1814985998.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"