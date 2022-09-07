07:00 07.09.2022 (обновлено: 08:58 07.09.2022)
В "Росатоме" прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Глава "Росатома" Лихачев: МАГАТЭ увидело факт обстрелов ЗАЭС и это самое главное
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Члены миссии МАГАТЭ при посещении Запорожской АЭС убедились, что станция находится под обстрелами, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24", комментируя доклад международного агентства.
"Главное, что зафиксировано в этом документе, — что МАГАТЭ увидело подтверждение обстрелов, приносящих огромный риск ядерному объекту", — сказал глава госкорпорации на полях Восточного экономического форума.
Лихачев подтвердил, что "Росатом" окажет любую поддержку членам миссии МАГАТЭ, продолжающим работу на ЗАЭС, "для безусловного обеспечения безопасности" объекта.
"Мы выражаем глубочайшее уважение миссии МАГАТЭ, всему агентству по атомной энергии, его руководителю Гросси, потому что реализовать эту идею поездки на Запорожскую станцию было крайне сложно. <...> Здесь дело не только в целеустремленности, но и в личном мужестве", — заключил глава "Росатома".
Накануне МАГАТЭ опубликовало доклад по ядерной безопасности на Украине, значительная часть документа посвящена миссии экспертов агентства на ЗАЭС. Наблюдатели зафиксировали повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Они также указали на разрушения вблизи реакторов.
Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в эфире телеканала CNN, что не способен установить, кто обстреливает атомную станцию.
Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси побывала на ЗАЭС на минувшей неделе. Ее членов провели по станции и показали участки, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Два представителя агентства продолжают работу на объекте.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как пояснили в МИД, это необходимо, чтобы предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.