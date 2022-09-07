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Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС

Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022

Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что с Киевом можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T00:23

2022-09-07T00:23

2022-09-07T00:29

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ООН, 7 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что с Киевом можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.При этом он заявил, что он не знает, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подразумевает под зоной безопасности вокруг ЗАЭС и до какой степени это улучшит безопасность станции."Сегодня российские военные защищают станцию", - добавил Небензя.

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Максим Горбачев

в мире, россия, оон, запорожская аэс, магатэ, украина