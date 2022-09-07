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Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС
Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что с Киевом можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T00:23
2022-09-07T00:29
специальная военная операция на украине
в мире
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оон
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магатэ
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что с Киевом можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.При этом он заявил, что он не знает, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подразумевает под зоной безопасности вокруг ЗАЭС и до какой степени это улучшит безопасность станции."Сегодня российские военные защищают станцию", - добавил Небензя.
https://ria.ru/20220906/guterresh-1814979120.html
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в мире, россия, оон, запорожская аэс, магатэ, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ООН, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Украина
00:23 07.09.2022 (обновлено: 00:29 07.09.2022)
 
Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС

Постпред России Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что с Киевом можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
"Я не уверен, что украинцы способны на переговоры - как и по многим другим вопросам. Они не хотят вести переговоры ни о чем", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о перспективах достижения договоренности о некоторой демилитаризованной зоне на ЗАЭС.
При этом он заявил, что он не знает, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подразумевает под зоной безопасности вокруг ЗАЭС и до какой степени это улучшит безопасность станции.
"Сегодня российские военные защищают станцию", - добавил Небензя.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 23:44Специальная военная операция на Украине
Генсек ООН призвал принять меры для недопущения повреждения ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияООНЗапорожская АЭСМАГАТЭУкраина
 
 
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