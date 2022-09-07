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Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС
Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что с Киевом можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T00:23
2022-09-07T00:23
2022-09-07T00:29
специальная военная операция на украине
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что с Киевом можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.При этом он заявил, что он не знает, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подразумевает под зоной безопасности вокруг ЗАЭС и до какой степени это улучшит безопасность станции."Сегодня российские военные защищают станцию", - добавил Небензя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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00:23 07.09.2022 (обновлено: 00:29 07.09.2022)
Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС
Постпред России Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС