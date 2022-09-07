Путин заявил, что на смену коронавирусу пришли другие вызовы

Президент Путин назвал санкционную лихорадку новым вызовом, несущим угрозу всему миру
На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.
На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.
Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.
На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.
Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.
На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.
Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.
Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.
Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.
Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.
Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.
Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.
На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.
На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.
ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.
ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.
Волонтеры на Восточном экономическом форуме.
Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".
Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".
Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.
Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.
Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".
Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".
Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.
Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.
Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.
Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.
Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".
Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.
Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.
На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.
Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.
Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.
Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.
На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.
ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.
Волонтеры на Восточном экономическом форуме.
Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".
Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.
Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".
Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.
Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.
Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.