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Путин заявил, что на смену коронавирусу пришли другие вызовы

Путин заявил, что на смену коронавирусу пришли другие вызовы - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что на смену коронавирусу пришли другие вызовы

На смену коронавирусу пришли другие вызовы, несущие угрозу всему миру, речь идет о санкционной лихорадке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:12

2022-09-07T09:12

2022-09-07T09:22

экономика

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владимир путин

владивосток

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. На смену коронавирусу пришли другие вызовы, несущие угрозу всему миру, речь идет о санкционной лихорадке, заявил президент РФ Владимир Путин."На смену эпидемии (коронавируса) пришли иные вызовы также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, владивосток, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкции, санкции в отношении россии