https://ria.ru/20220907/vto-1815022049.html

Шохин рассказал, как относится к идее выхода России из ВТО

Шохин рассказал, как относится к идее выхода России из ВТО - РИА Новости, 07.09.2022

Шохин рассказал, как относится к идее выхода России из ВТО

России не нужно выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), наоборот, стоит восстановить некоторые ее институты - например, организацию по разрешению... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:02

2022-09-07T09:02

2022-09-07T09:02

экономика

александр шохин

россия

всемирная торговая организация (вто)

российский союз промышленников и предпринимателей

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_0:229:3067:1954_1920x0_80_0_0_9754d739b438c7d80786ff2ee6044244.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. России не нужно выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), наоборот, стоит восстановить некоторые ее институты - например, организацию по разрешению споров, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин."Что касается, например, Всемирной торговой организации, то, конечно, выходить из нее не надо, сейчас голоса такие раздаются в Государственной думе, а, наоборот, надо восстановить некоторые институты ВТО. В частности, уже много лет не действует организация по разрешению споров ВТО, она блокируется американцами", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ "Большое Евразийское партнерство: пути экономического развития".Так, многие вопросы, в том числе в области климата и энергетики, можно было бы разрешать в рамках организации по разрешению споров ВТО, привел пример Шохин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220823/ilichev-1811528847.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр шохин, россия, всемирная торговая организация (вто), российский союз промышленников и предпринимателей, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022