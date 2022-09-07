https://ria.ru/20220907/vlast-1815156589.html

В Белом доме заявили, что сменили тактику защиты демократии, пишут СМИ

В Белом доме заявили, что сменили тактику защиты демократии, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2022

В Белом доме заявили, что сменили тактику защиты демократии, пишут СМИ

США в рамках политики защиты демократии больше не стремятся менять политические системы в других государствах, утверждает американская газета New York Times со... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:08

2022-09-07T15:08

2022-09-07T15:24

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США в рамках политики защиты демократии больше не стремятся менять политические системы в других государствах, утверждает американская газета New York Times со ссылкой на представителей администрации Байдена."Помощники президента США Джо Байдена говорят, что подход (администрации - ред.) делает упор на "демократическую устойчивость", а не на "продвижение демократии", в отличие от предыдущих администраций. Они утверждают, что укрепляют демократические страны и сотрудничество между ними, а не добиваются изменений в политических системах или правительствах", - пишет газета.При этом отмечается, что на фоне того, что Россия проводит специальную военную операцию в Украине, "Китай расширяет свою мощь, а бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы покушаются на американские демократические нормы и честные выборы", стремление Джо Байдена укрепить демократию внутри страны и за рубежом становится все более активным.По словам чиновников, Белый дом в ближайшее время должен объявить о проведении второго международного "Саммита за демократию", а в "стратегии национальной безопасности", которую США могут опубликовать в сентябре, укрепление демократий будет выделено в качестве приоритета американской политики.По словам представителей администрации президента США, сейчас наблюдается глобальное противостояние между демократиями и автократиями, стремящимися продемонстрировать, кто из них может лучше обеспечить благополучие своего народа и всего мира. В связи с этим, как сообщается, при решении общих вопросов с другими государствами администрации Байдена придется в каждом конкретном случае принимать решение, сотрудничать ли с авторитарными странами или ставить в приоритет принцип "демократия против автократии".В этой связи, по мнению американских чиновников, "США все еще необходимо найти пути сотрудничества с Россией и Китаем по некоторым вопросам", в частности в области ядерных программ Ирана и КНДР, климатических изменений и пандемии. Кроме того, как сообщается, чтобы противостоять России, администрации Байдена пришлось тесно сотрудничать с Венгрией и Турцией - странами, которые якобы стали символами "эрозии демократии".

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815117215.html

https://ria.ru/20220907/bayden-1815074388.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, россия, украина