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В Белом доме заявили, что сменили тактику защиты демократии, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2022
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В Белом доме заявили, что сменили тактику защиты демократии, пишут СМИ
В Белом доме заявили, что сменили тактику защиты демократии, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2022
В Белом доме заявили, что сменили тактику защиты демократии, пишут СМИ
США в рамках политики защиты демократии больше не стремятся менять политические системы в других государствах, утверждает американская газета New York Times со... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:08
2022-09-07T15:24
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
россия
украина
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США в рамках политики защиты демократии больше не стремятся менять политические системы в других государствах, утверждает американская газета New York Times со ссылкой на представителей администрации Байдена."Помощники президента США Джо Байдена говорят, что подход (администрации - ред.) делает упор на "демократическую устойчивость", а не на "продвижение демократии", в отличие от предыдущих администраций. Они утверждают, что укрепляют демократические страны и сотрудничество между ними, а не добиваются изменений в политических системах или правительствах", - пишет газета.При этом отмечается, что на фоне того, что Россия проводит специальную военную операцию в Украине, "Китай расширяет свою мощь, а бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы покушаются на американские демократические нормы и честные выборы", стремление Джо Байдена укрепить демократию внутри страны и за рубежом становится все более активным.По словам чиновников, Белый дом в ближайшее время должен объявить о проведении второго международного "Саммита за демократию", а в "стратегии национальной безопасности", которую США могут опубликовать в сентябре, укрепление демократий будет выделено в качестве приоритета американской политики.По словам представителей администрации президента США, сейчас наблюдается глобальное противостояние между демократиями и автократиями, стремящимися продемонстрировать, кто из них может лучше обеспечить благополучие своего народа и всего мира. В связи с этим, как сообщается, при решении общих вопросов с другими государствами администрации Байдена придется в каждом конкретном случае принимать решение, сотрудничать ли с авторитарными странами или ставить в приоритет принцип "демократия против автократии".В этой связи, по мнению американских чиновников, "США все еще необходимо найти пути сотрудничества с Россией и Китаем по некоторым вопросам", в частности в области ядерных программ Ирана и КНДР, климатических изменений и пандемии. Кроме того, как сообщается, чтобы противостоять России, администрации Байдена пришлось тесно сотрудничать с Венгрией и Турцией - странами, которые якобы стали символами "эрозии демократии".
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815117215.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, россия, украина
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Россия, Украина
15:08 07.09.2022 (обновлено: 15:24 07.09.2022)
 
В Белом доме заявили, что сменили тактику защиты демократии, пишут СМИ

NYT: Белый дом утверждает, что больше не добивается смены власти в других странах

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в медиабанкУчастник акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде. 16 марта 2019
Участник акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде. 16 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Участник акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде. 16 марта 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США в рамках политики защиты демократии больше не стремятся менять политические системы в других государствах, утверждает американская газета New York Times со ссылкой на представителей администрации Байдена.
"Помощники президента США Джо Байдена говорят, что подход (администрации - ред.) делает упор на "демократическую устойчивость", а не на "продвижение демократии", в отличие от предыдущих администраций. Они утверждают, что укрепляют демократические страны и сотрудничество между ними, а не добиваются изменений в политических системах или правительствах", - пишет газета.
Белый дом США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
13:21
В США раскрыли грязный секрет Белого дома, связанный с Украиной
При этом отмечается, что на фоне того, что Россия проводит специальную военную операцию в Украине, "Китай расширяет свою мощь, а бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы покушаются на американские демократические нормы и честные выборы", стремление Джо Байдена укрепить демократию внутри страны и за рубежом становится все более активным.
По словам чиновников, Белый дом в ближайшее время должен объявить о проведении второго международного "Саммита за демократию", а в "стратегии национальной безопасности", которую США могут опубликовать в сентябре, укрепление демократий будет выделено в качестве приоритета американской политики.
По словам представителей администрации президента США, сейчас наблюдается глобальное противостояние между демократиями и автократиями, стремящимися продемонстрировать, кто из них может лучше обеспечить благополучие своего народа и всего мира. В связи с этим, как сообщается, при решении общих вопросов с другими государствами администрации Байдена придется в каждом конкретном случае принимать решение, сотрудничать ли с авторитарными странами или ставить в приоритет принцип "демократия против автократии".
В этой связи, по мнению американских чиновников, "США все еще необходимо найти пути сотрудничества с Россией и Китаем по некоторым вопросам", в частности в области ядерных программ Ирана и КНДР, климатических изменений и пандемии. Кроме того, как сообщается, чтобы противостоять России, администрации Байдена пришлось тесно сотрудничать с Венгрией и Турцией - странами, которые якобы стали символами "эрозии демократии".
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
11:37
Fox News: Байден превращает США в Украину
 
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