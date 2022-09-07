15:08 07.09.2022 (обновлено: 15:24 07.09.2022)
В Белом доме заявили, что сменили тактику защиты демократии, пишут СМИ
NYT: Белый дом утверждает, что больше не добивается смены власти в других странах
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в медиабанкУчастник акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде. 16 марта 2019
Участник акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде. 16 марта 2019. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США в рамках политики защиты демократии больше не стремятся менять политические системы в других государствах, утверждает американская газета New York Times со ссылкой на представителей администрации Байдена.
"Помощники президента США Джо Байдена говорят, что подход (администрации - ред.) делает упор на "демократическую устойчивость", а не на "продвижение демократии", в отличие от предыдущих администраций. Они утверждают, что укрепляют демократические страны и сотрудничество между ними, а не добиваются изменений в политических системах или правительствах", - пишет газета.
При этом отмечается, что на фоне того, что Россия проводит специальную военную операцию в Украине, "Китай расширяет свою мощь, а бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы покушаются на американские демократические нормы и честные выборы", стремление Джо Байдена укрепить демократию внутри страны и за рубежом становится все более активным.
По словам чиновников, Белый дом в ближайшее время должен объявить о проведении второго международного "Саммита за демократию", а в "стратегии национальной безопасности", которую США могут опубликовать в сентябре, укрепление демократий будет выделено в качестве приоритета американской политики.
По словам представителей администрации президента США, сейчас наблюдается глобальное противостояние между демократиями и автократиями, стремящимися продемонстрировать, кто из них может лучше обеспечить благополучие своего народа и всего мира. В связи с этим, как сообщается, при решении общих вопросов с другими государствами администрации Байдена придется в каждом конкретном случае принимать решение, сотрудничать ли с авторитарными странами или ставить в приоритет принцип "демократия против автократии".
В этой связи, по мнению американских чиновников, "США все еще необходимо найти пути сотрудничества с Россией и Китаем по некоторым вопросам", в частности в области ядерных программ Ирана и КНДР, климатических изменений и пандемии. Кроме того, как сообщается, чтобы противостоять России, администрации Байдена пришлось тесно сотрудничать с Венгрией и Турцией - странами, которые якобы стали символами "эрозии демократии".