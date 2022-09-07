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Сенатор прокомментировал решение стран Балтии ограничить въезд россиянам - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
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Сенатор прокомментировал решение стран Балтии ограничить въезд россиянам
Сенатор прокомментировал решение стран Балтии ограничить въезд россиянам - РИА Новости, 07.09.2022
Сенатор прокомментировал решение стран Балтии ограничить въезд россиянам
На решение прибалтийских государств по ограничению въезда россиян нужно отвечать ассиметрично, действенно, соразмерно, заявил РИА Новости в среду глава комиссии РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:50
2022-09-07T14:01
туризм
прибалтика
андрей климов
россия
литва
совет федерации рф
санкции в отношении россии
новости - туризм
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. На решение прибалтийских государств по ограничению въезда россиян нужно отвечать ассиметрично, действенно, соразмерно, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.В латвийском МИД ранее сообщили, что Литва, Латвия и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии."В ответ на ограничение въезда россиян в страны Прибалтики нужно принимать ассиметричные, действенные, соразмерные, чувствительные меры", - сказал Климов.Он подчеркнул, что Россия "не закрывает двери", но тем, кто ведет антироссийскую политику "нужно наносить ущерб". Климов также обратил внимание на то, что на ключевых постах в странах Балтии находятся люди, которые имеют, в том числе гражданство США."Они действуют не в интересах граждан стран Прибалтики, а в интересах других стран", - подчеркнул он.
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прибалтика, андрей климов, россия, литва, совет федерации рф, санкции в отношении россии, новости - туризм, туризм
Туризм, Прибалтика, Андрей Климов, Россия, Литва, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России, Новости - Туризм, Туризм
13:50 07.09.2022 (обновлено: 14:01 07.09.2022)
 
Сенатор прокомментировал решение стран Балтии ограничить въезд россиянам

Сенатор Климов об ограничении въезда россиян в Прибалтику: нужны соразмерные ответные меры

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. На решение прибалтийских государств по ограничению въезда россиян нужно отвечать ассиметрично, действенно, соразмерно, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В латвийском МИД ранее сообщили, что Литва, Латвия и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии.
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"В ответ на ограничение въезда россиян в страны Прибалтики нужно принимать ассиметричные, действенные, соразмерные, чувствительные меры", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что Россия "не закрывает двери", но тем, кто ведет антироссийскую политику "нужно наносить ущерб". Климов также обратил внимание на то, что на ключевых постах в странах Балтии находятся люди, которые имеют, в том числе гражданство США.
"Они действуют не в интересах граждан стран Прибалтики, а в интересах других стран", - подчеркнул он.
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