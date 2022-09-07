https://ria.ru/20220907/velikobritaniya-1815160293.html

Медведев заявил о зарождении традиции премьеров-фриков в Великобритании

Медведев заявил о зарождении традиции премьеров-фриков в Великобритании - РИА Новости, 07.09.2022

Медведев заявил о зарождении традиции премьеров-фриков в Великобритании

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании, назвал ее "фрик-теткой", а ее... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:22

2022-09-07T15:22

2022-09-07T16:57

великобритания

политика

дмитрий медведев

лиз трасс

борис джонсон

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании, назвал ее "фрик-теткой", а ее предшественника Бориса Джонсона - "фрик-дядькой"."Смена караула в Британии: фрик-дядька ушёл, фрик-тётка пришла", - написал Медведев в своем Telegram-канале. "Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна", - добавил он.По его мнению, "новая премьерша некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всём"."Косит под Маргарет Тэтчер, не обладая её способностями даже на 5%...рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник – лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна", - написал он.Занимавшую пост главы МИД Британии Лиз Трасс избрали главой Консервативной партии 5 сентября. На следующий день королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

https://ria.ru/20220906/trass-1814931599.html

великобритания

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Кирилл Волков

великобритания, политика, дмитрий медведев, лиз трасс, борис джонсон, россия