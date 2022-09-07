15:22 07.09.2022 (обновлено: 16:57 07.09.2022)
Медведев заявил о зарождении традиции премьеров-фриков в Великобритании
Зампред Совбеза Медведев назвал нового премьера Британии Трасс некомпетентной русофобкой
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании, назвал ее "фрик-теткой", а ее предшественника Бориса Джонсона - "фрик-дядькой".
"Смена караула в Британии: фрик-дядька ушёл, фрик-тётка пришла", - написал Медведев в своем Telegram-канале. "Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна", - добавил он.
"Смена караула в Британии: фрик-дядька ушёл, фрик-тётка пришла", - написал Медведев в своем Telegram-канале. "Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна", - добавил он.
По его мнению, "новая премьерша некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всём".
"Косит под Маргарет Тэтчер, не обладая её способностями даже на 5%...рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник – лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна", - написал он.
"Косит под Маргарет Тэтчер, не обладая её способностями даже на 5%...рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник – лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна", - написал он.
Занимавшую пост главы МИД Британии Лиз Трасс избрали главой Консервативной партии 5 сентября. На следующий день королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.
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