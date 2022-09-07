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На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, заявил Трутнев - РИА Новости, 07.09.2022
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На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, заявил Трутнев
На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, заявил Трутнев - РИА Новости, 07.09.2022
На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, заявил Трутнев
В Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тысяч гостей, подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, это рекорд, заявил вице-премьер РФ Юрий... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:49
2022-09-07T21:05
экономика
юрий трутнев
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. В Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тысяч гостей, подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, это рекорд, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев."Это такой первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тысяч гостей. За три дня работы ВЭФ-2022 подписано 260 соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов рублей. Это тоже рекорд", - сказал Трутнев журналистам, подводя итоги форума."Завтра работа Форума еще продолжится. И это несмотря на санкции", - добавил вице-премьер.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, юрий трутнев, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), русский (остров)
Экономика, Юрий Трутнев, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Русский (остров)
19:49 07.09.2022 (обновлено: 21:05 07.09.2022)
 
На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, заявил Трутнев

Трутнев: на ВЭФ были подписаны соглашения на рекордную сумму в 3,255 триллиона рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Юрий Трутнев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. В Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тысяч гостей, подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, это рекорд, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
"Это такой первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тысяч гостей. За три дня работы ВЭФ-2022 подписано 260 соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов рублей. Это тоже рекорд", - сказал Трутнев журналистам, подводя итоги форума.
"Завтра работа Форума еще продолжится. И это несмотря на санкции", - добавил вице-премьер.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Оператор ведет съемку выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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ЭкономикаЮрий ТрутневРоссияВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Русский (остров)
 
 
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