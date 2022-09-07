https://ria.ru/20220907/vef-1815259683.html
На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, заявил Трутнев
На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, заявил Трутнев - РИА Новости, 07.09.2022
На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, заявил Трутнев
В Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тысяч гостей, подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, это рекорд, заявил вице-премьер РФ Юрий... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:49
2022-09-07T19:49
2022-09-07T21:05
экономика
юрий трутнев
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. В Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тысяч гостей, подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, это рекорд, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев."Это такой первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тысяч гостей. За три дня работы ВЭФ-2022 подписано 260 соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов рублей. Это тоже рекорд", - сказал Трутнев журналистам, подводя итоги форума."Завтра работа Форума еще продолжится. И это несмотря на санкции", - добавил вице-премьер.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, юрий трутнев, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), русский (остров)
Экономика, Юрий Трутнев, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Русский (остров)
19:49 07.09.2022 (обновлено: 21:05 07.09.2022)
На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, заявил Трутнев
Трутнев: на ВЭФ были подписаны соглашения на рекордную сумму в 3,255 триллиона рублей