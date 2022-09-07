https://ria.ru/20220907/vef-1815259683.html

На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, заявил Трутнев

На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, заявил Трутнев - РИА Новости, 07.09.2022

На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, заявил Трутнев

В Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тысяч гостей, подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, это рекорд, заявил вице-премьер РФ Юрий... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:49

2022-09-07T19:49

2022-09-07T21:05

экономика

юрий трутнев

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

русский (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. В Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тысяч гостей, подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, это рекорд, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев."Это такой первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тысяч гостей. За три дня работы ВЭФ-2022 подписано 260 соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов рублей. Это тоже рекорд", - сказал Трутнев журналистам, подводя итоги форума."Завтра работа Форума еще продолжится. И это несмотря на санкции", - добавил вице-премьер.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия

владивосток

русский (остров)

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экономика, юрий трутнев, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), русский (остров)