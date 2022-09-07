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Пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайске вырос в пять раз за четыре года

Пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайске вырос в пять раз за четыре года - РИА Новости, 07.09.2022

Пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайске вырос в пять раз за четыре года

Число пассажиров, прилетающих в Республику Алтай самолетами, увеличилось в пять раз за четыре года, сообщил глава республики Олег Хорохордин РИА Новости на... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:32

2022-09-07T13:32

2022-09-07T13:39

экономика

олег хорохордин

горно-алтайск

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Число пассажиров, прилетающих в Республику Алтай самолетами, увеличилось в пять раз за четыре года, сообщил глава республики Олег Хорохордин РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Если за 2018 год авиапассажиров было 62 тысячи человек, в 19-м году… 102 тысячи, 20-й год в пандемию мы 2 месяца не летали вообще, закрыли год - 148 тысяч. В прошлом году мы удвоили 20-й год - 312 тысяч, в этом году за полгода уже 160 тысяч пассажиров. Если в 18-м году было 6 рейсов в неделю до Москвы, то сегодня 6 рейсов в день. Назрела необходимость строительства нового терминала", - рассказал губернатор.Таким образом, число пассажиров Горно-Алтайского аэропорта за четыре года увеличилось в пять раз."Республика Алтай получит помощь в части реконструкции аэропорта Горно-Алтайска. Минтрансу и Минфину России совместно с руководством региона поручено до 30 июня 2023 года представить в правительство предложения о включении необходимых мероприятий в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры в части региональных аэропортов. Это должно быть сделано после разработки проектной документации и получения положительного заключения госэкспертизы на проект реконструкции аэродрома. В наших планах на ближайшие годы открытие международного терминала аэропорта. Основная география рейсов будет включать страны СНГ, а также Китай, Монголию, Корею и другие страны", - уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Алтая.Основная доля туристов на Алтае – это соседи из Сибирского федерального округа, но с развитием аэропорта увеличивается и число гостей из центральной части России.В этом году чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска выполняются при поддержке Федерального агентства по туризму до конца сентября. В правительстве республики надеются и на зимние чартеры, полёты могут состояться в декабре и январе.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/tekhnoliderstvo-1814846174.html

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