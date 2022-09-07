Рейтинг@Mail.ru
Пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайске вырос в пять раз за четыре года - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220907/vef-1815119785.html
Пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайске вырос в пять раз за четыре года
Пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайске вырос в пять раз за четыре года - РИА Новости, 07.09.2022
Пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайске вырос в пять раз за четыре года
Число пассажиров, прилетающих в Республику Алтай самолетами, увеличилось в пять раз за четыре года, сообщил глава республики Олег Хорохордин РИА Новости на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:32
2022-09-07T13:39
экономика
олег хорохордин
горно-алтайск
москва
россия
дальневосточный федеральный университет
снг
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b3651a531ee3076d82fb8a5208dd019.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Число пассажиров, прилетающих в Республику Алтай самолетами, увеличилось в пять раз за четыре года, сообщил глава республики Олег Хорохордин РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Если за 2018 год авиапассажиров было 62 тысячи человек, в 19-м году… 102 тысячи, 20-й год в пандемию мы 2 месяца не летали вообще, закрыли год - 148 тысяч. В прошлом году мы удвоили 20-й год - 312 тысяч, в этом году за полгода уже 160 тысяч пассажиров. Если в 18-м году было 6 рейсов в неделю до Москвы, то сегодня 6 рейсов в день. Назрела необходимость строительства нового терминала", - рассказал губернатор.Таким образом, число пассажиров Горно-Алтайского аэропорта за четыре года увеличилось в пять раз."Республика Алтай получит помощь в части реконструкции аэропорта Горно-Алтайска. Минтрансу и Минфину России совместно с руководством региона поручено до 30 июня 2023 года представить в правительство предложения о включении необходимых мероприятий в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры в части региональных аэропортов. Это должно быть сделано после разработки проектной документации и получения положительного заключения госэкспертизы на проект реконструкции аэродрома. В наших планах на ближайшие годы открытие международного терминала аэропорта. Основная география рейсов будет включать страны СНГ, а также Китай, Монголию, Корею и другие страны", - уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Алтая.Основная доля туристов на Алтае – это соседи из Сибирского федерального округа, но с развитием аэропорта увеличивается и число гостей из центральной части России.В этом году чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска выполняются при поддержке Федерального агентства по туризму до конца сентября. В правительстве республики надеются и на зимние чартеры, полёты могут состояться в декабре и январе.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/tekhnoliderstvo-1814846174.html
https://ria.ru/20220907/sotrudnichestvo-1815058705.html
горно-алтайск
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8304ebf19964ead481d02b47c864e976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, олег хорохордин, горно-алтайск, москва, россия, дальневосточный федеральный университет, снг, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), новости - туризм
Экономика, Олег Хорохордин, Горно-Алтайск, Москва, Россия, Дальневосточный федеральный университет, СНГ, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Туризм, Новости - Туризм
13:32 07.09.2022 (обновлено: 13:39 07.09.2022)
 
Пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайске вырос в пять раз за четыре года

Губернатор Алтая заявил о пятикратном увеличении числа прилетающих в республику пассажиров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на город Горно-Алтайск
Вид на город Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на город Горно-Алтайск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Число пассажиров, прилетающих в Республику Алтай самолетами, увеличилось в пять раз за четыре года, сообщил глава республики Олег Хорохордин РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Если за 2018 год авиапассажиров было 62 тысячи человек, в 19-м году… 102 тысячи, 20-й год в пандемию мы 2 месяца не летали вообще, закрыли год - 148 тысяч. В прошлом году мы удвоили 20-й год - 312 тысяч, в этом году за полгода уже 160 тысяч пассажиров. Если в 18-м году было 6 рейсов в неделю до Москвы, то сегодня 6 рейсов в день. Назрела необходимость строительства нового терминала", - рассказал губернатор.
Старший вице-президент по инновациям Фонда Сколково Кирилл Каем - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 14:32
Кирилл Каем рассказал на ВЭФ-2022 о достижении технологического лидерства
Таким образом, число пассажиров Горно-Алтайского аэропорта за четыре года увеличилось в пять раз.
"Республика Алтай получит помощь в части реконструкции аэропорта Горно-Алтайска. Минтрансу и Минфину России совместно с руководством региона поручено до 30 июня 2023 года представить в правительство предложения о включении необходимых мероприятий в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры в части региональных аэропортов. Это должно быть сделано после разработки проектной документации и получения положительного заключения госэкспертизы на проект реконструкции аэродрома. В наших планах на ближайшие годы открытие международного терминала аэропорта. Основная география рейсов будет включать страны СНГ, а также Китай, Монголию, Корею и другие страны", - уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Алтая.
Основная доля туристов на Алтае – это соседи из Сибирского федерального округа, но с развитием аэропорта увеличивается и число гостей из центральной части России.
В этом году чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска выполняются при поддержке Федерального агентства по туризму до конца сентября. В правительстве республики надеются и на зимние чартеры, полёты могут состояться в декабре и январе.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
10:46
Аэрофлот и КРДВ на ВЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве
 
ТуризмЭкономикаОлег ХорохординГорно-АлтайскМоскваРоссияДальневосточный федеральный университетСНГВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала