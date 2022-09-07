13:32 07.09.2022 (обновлено: 13:39 07.09.2022)
Пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайске вырос в пять раз за четыре года
Губернатор Алтая заявил о пятикратном увеличении числа прилетающих в республику пассажиров
Вид на город Горно-Алтайск. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Число пассажиров, прилетающих в Республику Алтай самолетами, увеличилось в пять раз за четыре года, сообщил глава республики Олег Хорохордин РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Если за 2018 год авиапассажиров было 62 тысячи человек, в 19-м году… 102 тысячи, 20-й год в пандемию мы 2 месяца не летали вообще, закрыли год - 148 тысяч. В прошлом году мы удвоили 20-й год - 312 тысяч, в этом году за полгода уже 160 тысяч пассажиров. Если в 18-м году было 6 рейсов в неделю до Москвы, то сегодня 6 рейсов в день. Назрела необходимость строительства нового терминала", - рассказал губернатор.
Таким образом, число пассажиров Горно-Алтайского аэропорта за четыре года увеличилось в пять раз.
"Республика Алтай получит помощь в части реконструкции аэропорта Горно-Алтайска. Минтрансу и Минфину России совместно с руководством региона поручено до 30 июня 2023 года представить в правительство предложения о включении необходимых мероприятий в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры в части региональных аэропортов. Это должно быть сделано после разработки проектной документации и получения положительного заключения госэкспертизы на проект реконструкции аэродрома. В наших планах на ближайшие годы открытие международного терминала аэропорта. Основная география рейсов будет включать страны СНГ, а также Китай, Монголию, Корею и другие страны", - уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Алтая.
Основная доля туристов на Алтае – это соседи из Сибирского федерального округа, но с развитием аэропорта увеличивается и число гостей из центральной части России.
В этом году чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска выполняются при поддержке Федерального агентства по туризму до конца сентября. В правительстве республики надеются и на зимние чартеры, полёты могут состояться в декабре и январе.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.