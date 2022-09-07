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Путин поблагодарил участников и зрителей пленарной сессии ВЭФ

Путин поблагодарил участников и зрителей пленарной сессии ВЭФ - РИА Новости, 07.09.2022

Путин поблагодарил участников и зрителей пленарной сессии ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил зрителей и участников пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:02

2022-09-07T13:02

2022-09-07T13:02

экономика

владимир путин

россия

никол пашинян

мин аун хлайн

мьянма

армения

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил зрителей и участников пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).В сессии приняли участие лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.Премьеры Индии Нарендра Моди, Малайзии Исмаил Сабри Якоб и Вьетнама Фам Минь Тинь направили свои видеообращения."И, безусловно, у меня в этом нет никаких сомнений, нам еще предстоят двусторонние встречи. С некоторыми коллегами я уже встретился, с некоторыми придется сейчас. Подведем итоги того, что сделано в двусторонних отношениях за последнее время, наметим шаги на будущее", - добавил Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

мьянма

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, никол пашинян, мин аун хлайн, мьянма, армения, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022