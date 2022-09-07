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Пожары 2010 года повлияли на нынешнюю ситуацию, заявил глава Минприроды - РИА Новости, 07.09.2022
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Пожары 2010 года повлияли на нынешнюю ситуацию, заявил глава Минприроды
Пожары 2010 года повлияли на нынешнюю ситуацию, заявил глава Минприроды - РИА Новости, 07.09.2022
Пожары 2010 года повлияли на нынешнюю ситуацию, заявил глава Минприроды
Остатки сгоревших в 2010 году деревьев в Рязанской области не были убраны и ускорили распространение огня в регионе летом этого года, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:44
2022-09-07T17:13
экономика
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
природные пожары в россии
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
рязанская область
александр козлов (глава минприроды)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Остатки сгоревших в 2010 году деревьев в Рязанской области не были убраны и ускорили распространение огня в регионе летом этого года, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2022 глава Минприроды РФ Александр Козлов.Ранее глава Минприроды РФ заявил, что ухудшение ситуации с лесными пожарами в Центральном федеральном округе связано, в том числе, с поджогами."Пожар в Рязани, скажем так, ощутил последствия 2010-го года. Сгоревший тогда лес остался брошенным, не был убран и стал "подложкой" для огня, который пришел туда в этом году - на высохших поленьях он хорошо разгорелся", - рассказал Козлов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Александра Козлова &gt;&gt;
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экономика, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), природные пожары в россии, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, рязанская область, александр козлов (глава минприроды)
Экономика, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Природные пожары в России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Рязанская область, Александр Козлов (глава Минприроды)
10:44 07.09.2022 (обновлено: 17:13 07.09.2022)
 
Пожары 2010 года повлияли на нынешнюю ситуацию, заявил глава Минприроды

Глава Минприроды России Козлов: пожары 2010 года повлияли на недавнюю ситуацию в Рязани

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Остатки сгоревших в 2010 году деревьев в Рязанской области не были убраны и ускорили распространение огня в регионе летом этого года, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2022 глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Ранее глава Минприроды РФ заявил, что ухудшение ситуации с лесными пожарами в Центральном федеральном округе связано, в том числе, с поджогами.
"Пожар в Рязани, скажем так, ощутил последствия 2010-го года. Сгоревший тогда лес остался брошенным, не был убран и стал "подложкой" для огня, который пришел туда в этом году - на высохших поленьях он хорошо разгорелся", - рассказал Козлов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Александра Козлова >>
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:46
Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ
 
ЭкономикаВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Природные пожары в РоссииМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияРязанская областьАлександр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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