https://ria.ru/20220907/vef-1815058224.html
Пожары 2010 года повлияли на нынешнюю ситуацию, заявил глава Минприроды
Пожары 2010 года повлияли на нынешнюю ситуацию, заявил глава Минприроды - РИА Новости, 07.09.2022
Пожары 2010 года повлияли на нынешнюю ситуацию, заявил глава Минприроды
Остатки сгоревших в 2010 году деревьев в Рязанской области не были убраны и ускорили распространение огня в регионе летом этого года, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:44
2022-09-07T10:44
2022-09-07T17:13
экономика
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
природные пожары в россии
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
рязанская область
александр козлов (глава минприроды)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Остатки сгоревших в 2010 году деревьев в Рязанской области не были убраны и ускорили распространение огня в регионе летом этого года, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2022 глава Минприроды РФ Александр Козлов.Ранее глава Минприроды РФ заявил, что ухудшение ситуации с лесными пожарами в Центральном федеральном округе связано, в том числе, с поджогами."Пожар в Рязани, скажем так, ощутил последствия 2010-го года. Сгоревший тогда лес остался брошенным, не был убран и стал "подложкой" для огня, который пришел туда в этом году - на высохших поленьях он хорошо разгорелся", - рассказал Козлов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Александра Козлова >>
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экономика, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), природные пожары в россии, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, рязанская область, александр козлов (глава минприроды)
Экономика, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Природные пожары в России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Рязанская область, Александр Козлов (глава Минприроды)
10:44 07.09.2022 (обновлено: 17:13 07.09.2022)
Пожары 2010 года повлияли на нынешнюю ситуацию, заявил глава Минприроды
Глава Минприроды России Козлов: пожары 2010 года повлияли на недавнюю ситуацию в Рязани