https://ria.ru/20220907/vef-1815058224.html

Пожары 2010 года повлияли на нынешнюю ситуацию, заявил глава Минприроды

Пожары 2010 года повлияли на нынешнюю ситуацию, заявил глава Минприроды - РИА Новости, 07.09.2022

Пожары 2010 года повлияли на нынешнюю ситуацию, заявил глава Минприроды

Остатки сгоревших в 2010 году деревьев в Рязанской области не были убраны и ускорили распространение огня в регионе летом этого года, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:44

2022-09-07T10:44

2022-09-07T17:13

экономика

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

природные пожары в россии

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

рязанская область

александр козлов (глава минприроды)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814513861_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_59e5b87f596e08b60bded733b0f415d9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Остатки сгоревших в 2010 году деревьев в Рязанской области не были убраны и ускорили распространение огня в регионе летом этого года, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2022 глава Минприроды РФ Александр Козлов.Ранее глава Минприроды РФ заявил, что ухудшение ситуации с лесными пожарами в Центральном федеральном округе связано, в том числе, с поджогами."Пожар в Рязани, скажем так, ощутил последствия 2010-го года. Сгоревший тогда лес остался брошенным, не был убран и стал "подложкой" для огня, который пришел туда в этом году - на высохших поленьях он хорошо разгорелся", - рассказал Козлов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Александра Козлова >>

https://ria.ru/20220907/vef-1815016977.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), природные пожары в россии, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, рязанская область, александр козлов (глава минприроды)