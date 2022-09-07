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Александр Козлов: Россия готова делиться опытом сохранения тигров

Александр Козлов: Россия готова делиться опытом сохранения тигров - РИА Новости, 07.09.2022

Александр Козлов: Россия готова делиться опытом сохранения тигров

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума прошел II Международный форум по сохранению тигра. Первый "тигриный" саммит состоялся в 2010 году... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:00

2022-09-07T11:00

2022-09-07T11:00

интервью

россия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

тигры

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Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума прошел II Международный форум по сохранению тигра. Первый "тигриный" саммит состоялся в 2010 году. Спустя 12 лет представители стран, в которых обитает хищник, собрались снова, чтобы поделиться итогами работы по восстановлению популяции животного. Российская сторона на форуме представила результат последнего сплошного учета амурского тигра: у нас обитает не менее 750 особей, включая тигрят. Популяция увеличилась почти в два раза – в 2010 году их было всего 390. Глава Минприроды Александр Козлов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину о том, как удалось достигнуть такого результата, и что еще нужно сделать для сохранения амурского тигра, а также о том, как Россия поможет очистить город Мариуполь от мусора, и почему пожары в Рязанской области в этом году стали проблемой.– Александр Александрович, сегодня мы узнали, что популяция амурского тигра в России выросла до 750 особей. Я поздравляю вас с таким результатом. Какие угрозы для амурского тигра еще остаются? Решена ли проблема браконьерства?– За эти 12 лет мы видим следующую статистику. В 2010-2012 годах от рук браконьеров погибало порядка 70 особей. После того, как в 2013, 2015 и 2017 годах произошло изменение законодательства, направленное на его ужесточение, мы видим, что эта динамика остановилась. Но на сегодняшний день до 20 тигров в год, к сожалению, попадают в руки браконьеров.Законодательство у нас жесткое. Оно предусматривает до девяти лет лишения свободы, и такие примеры уже есть на практике, когда люди были осуждены за убийство краснокнижного животного.Однако мы смотрим на законодательство шире, потому что для тигра важен не только браконьер, но и среда обитания, и чем он питается. То законодательство, которое сегодня регулирует эти направления, тоже требует доработки. К сожалению, слабой остается ответственность за незаконный сбор кедрового ореха, который является кормовой базой для дикого кабана, а диким кабаном питается тигр. Мы сейчас пытаемся – документы почти на выходе – сделать так, чтобы орех считался приоритетной группой товаров, и в случае незаконного оборота устанавливалась ответственность. Это позволит нам оставить орех в лесу, и кабану будет чем питаться.Мы также видим решения, которые у нас сегодня приняты по незаконным рубкам. Лес-кругляк не уезжает теперь в Китай, а только под переработку. Это все создает определенные условия для жизни тигра в ареале.– На заседании с президентом РФ Владимиром Путиным вы заявили, что в приграничных странах, на которые также приходится ареал обитания амурских тигров, нет такой серьезной ответственности за браконьерство, как в России. Принимаются ли попытки урегулировать этот вопрос с соседними странами?– Мы сегодня в рамках форума подписали меморандум, направленный на совместные действия стран, которые являются ареалом тигра, для того, чтобы усилить, в том числе, и правовую ответственность, чтобы тигр был сохранен, чувствовал себя в безопасности, и популяция увеличивалась.Один из примеров, очень хороший, по крайней мере по нашей совместной работе, с китайской стороной. Мы сейчас поставили вопрос, и нас китайские коллеги поддержали, мы будем делать ареал обитания тигра в привязке к двум нашим странам. У тигра ведь нет границ, он гуляет как хочет. Для одной взрослой мужской особи нужно примерно 1300 квадратных километров для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, для девочек – 400 километров. Сегодня тигр в Еврейской автономной области, завтра он находится в Китае. Наша задача – оберегать его с двух сторон.Что касается ответственности, мы приняли сегодня на уровне закона, что у нас торговля дериватами (производным из животных) в интернете наказывается уголовной ответственностью. Очень важно, чтобы и в других странах это было, потому что сейчас, в принципе, вся торговля, которая побуждает браконьеров к действию, происходит в интернете. К сожалению, не во всех странах есть такая ответственность.– Число тигров в России растет, а как дела обстоят с восстановлением популяции хищника в соседних странах? Какими результатами они поделились на форуме?– Вы знаете, мы сегодня заслушали представителей каждой страны. Можно их разделить на две корзины. Где-то успешно – в два-три раза прирост тигра, а где-то, к сожалению, такого объема прироста нет, или вовсе произошло ухудшение обстановки популяции. Везде фигурирует одно: браконьер, вырубка леса и отсутствие кормовой базы. Если мы по этим трем вопросам дальше в такой же динамике будем работать, как это было с 2010 года, то я уверен, что популяция тигра в нашей стране будет всегда стабильной, и мы нашим детям оставим на память не картинки, а животных, которых можно видеть, в том числе, в фотоловушках. Мы сейчас устанавливаем их максимально везде, чтобы люди могли потом смотреть и наслаждаться этим зрелищем.– А если на проблему посмотреть с другой стороны, не создаст ли рост популяции тигра угрозу конфликтов с населением? Как часто происходят такие случаи, какие меры направлены на предотвращение столкновения человека с тигром?– Такие ситуации есть, когда происходит пересечение человека и тигра. Мы таких примеров зафиксировали за последнее время 231. В данном случае мы предпринимаем компенсационные меры там, где тигр, к сожалению, мог нанести ущерб хозяйству человека. В основном, это собаки и домашний скот. Одна тигрица у нас в Приморском крае утащила из деревни 24 собаки. Но опять же, почему она пошла в деревню? Потому, что рядом было нечего есть. К сожалению, такие примеры есть. Наша задача – восстанавливать популяцию того, что ест тигр – это кабан, косуля, и тогда он не пойдет к населению.– Сейчас актуальным становится вопрос восстановления городов республик Донбасса. Вы заявляли, что Минприроды окажет поддержку Мариуполю в решении проблем с бытовыми отходами, передаст мусоровозы и контейнеры для мусора. Когда начнутся поставки?– Да, мы действительно говорили об этом. В городе разрушена система обеспечения вывоза и утилизации мусора. В рамках "мусорной" реформы, которая делается у нас в стране, мы готовы оказать такую поддержку городу Мариуполю. Мы изучили состояние текущих дел – за последние полгода накоплено порядка 300 тысяч тонн мусора, его надо весь вывезти и сделать так систему, чтобы не накапливался новый.Вы слышали, об этом неоднократно говорили, в том числе, вице-премьер Марат Хуснуллин, что принят комплексный план развития Мариуполя. В рамках этого комплексного плана определено количество техники, площадок под мусор. Мы все это проплатили, и в ближайшие числа сентября у нас поступают новые мусоровозы, ломовозы, контейнеры, которые будут переданы муниципальному предприятию города Мариуполя, для того, чтобы они смогли обеспечить достойный сбор мусора.Не менее важный вопрос – убрать эти 300 тысяч тонн мусора. На сегодняшний день более 30 единиц техники в автохозяйстве Мариуполя есть. Больше половины из них были переданы нами и регионами безвозмездно для того, чтобы они уже сегодня могли осуществлять эту работу. Это очень важно, это экологическая повестка, потому что накопленный мусор – это антисанитария. Мы будем помогать коллегам, потому что это важно для людей.– Вы также сказали, что в Мариуполе будет создан нацпарк…– Нет, мы заявляли об этом физически в Мариуполе, а нацпарк будет создан в Донецкой народной республике. Коллеги поднимали этот вопрос, у них есть такие места в действительности, хорошие, которые требуют поддержки для того, чтобы там не застраивалось, чтобы ареал животных был сохранен. Тот опыт и те знания, которые у нас есть, мы готовы ими делиться, подсказывать, помочь составить документы для того, чтобы не разрушалась и сохранялась природа.– Будет ли подобная поддержка оказываться другим городам на территории ДНР и ЛНР?– Мы – страна со стабильными кадрами, со стабильной историей. Наша практика, наработанная десятилетиями, нам есть чем поделиться, и мы способны оказать помощь другим. Мы готовы это делать всегда по зову, потому что это во благо людей и во благо развития. Сегодня, например, мы обсуждали развитие популяции тигра с нашими коллегами из Казахстана, с которыми мы подписали соглашение. Мы готовы помочь им вернуть популяцию тигра в Казахстане, которую они, к сожалению, в свое время потеряли. Мы сегодня слушали опыт других стран, которые готовы этим заниматься, и наша наука готова им подсказать, чтобы они не совершили те ошибки, которые были пройдены нами условно 10-15 лет назад.– Не могу обойти стороной тему лесных пожаров. Этот сезон прошел значительно спокойнее, чем в прошлом году. Площадь пожаров, пройденная огнем, сократилась в три раза. Это результат работы над ошибками или с погодой тоже повезло?– Действительно, в этом году площадь, пройденная огнем, в три раза меньше, чем в прошлом. Если в цифрах, в прошлом году – где-то до 10 миллионов квадратных километров, в этом – три. Что касается погоды, в этом году она нас не баловала ни в Якутии, ни в Сибири, ни, тем более, в Центральной России. Что нам помогло в первую очередь? Нам помогло совещание, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина на Сахалине. На нем были приняты важные решения для нашей системы – это дополнительное финансирование на подготовку к пожароопасному периоду. Мы получили еще 8,2 миллиарда рублей к существующим шести миллиардам. На эти деньги мы смогли дополнительно набрать профессиональных парашютистов-десантников, нанять вертолеты и самолеты в регионы для того, чтобы они осуществляли авиапатрулирование, пешее патрулирование, дополнительные минерализованные полосы. Мы изменили по поручению президента регуляторику на момент введения ЧС, что позволило нам оперативно реагировать на возгорание, усилили профилактику по отжигам травы. Особенно это было видно в Якутии, где отжиг считался вполне обычным делом. Мы начали тушить, где раньше никогда не тушили. В результате, мы увидели, что у нас не только общие площади, пройденные огнем, сократились, у нас площадь пожаров стала в два раза меньше в среднем по стране. Это 160 гектаров, а раньше было около 400.– Тем не менее, ситуация с пожарами в ряде регионов Центральной России оказалась непростой, особенно в Рязанской области…– Пожары, которые у нас прошли в Центральной части России, особенно рязанские пожары, оказались очень сложные, потому что местность заболоченная, очень труднодоступная, несмотря на плотность населения, и болота торфяные. Здесь нужна моментальная реакция. Отдельное спасибо хочу сказать своим коллегам из МЧС, городу Москве, иначе бы мы увидели в Рязани практику 2010 года, когда пожары достигали площади больше 100 тысяч квадратных километров. В данном случае у нас такого нет.Пожар в Рязани, скажем так, ощутил последствия 2010 года. Сгоревший тогда лес остался брошенным, не был убран и стал "подложкой" для огня, который пришел туда в этом году, – на высохших поленьях он хорошо разгорелся.– Кто виноват в том, что пожары в Рязанской области достигли таких масштабов?– Следствие разберется, расследования нашими правоохранительными и надзорными органами проводятся по любому пожару. Всегда нужно дать оценку, потому что это убытки и угроза жизни человеку.

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https://ria.ru/20220830/aramilev-1812864578.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), тигры