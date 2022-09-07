https://ria.ru/20220907/vef-1815009979.html

Пленарная сессия ВЭФ с участием Путина начнется позже запланированного

Пленарная сессия ВЭФ с участием Путина начнется позже запланированного - РИА Новости, 07.09.2022

Пленарная сессия ВЭФ с участием Путина начнется позже запланированного

Пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина начнется позже запланированного, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:18

2022-09-07T08:18

2022-09-07T08:19

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

дальневосточный федеральный университет

владимир путин

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина начнется позже запланированного, передает корреспондент РИА Новости.Планировалось, что сессия начнется в 15.00 по местному времени (8.00 мск). Мероприятие не началось.Рабочий день Путин начал с двусторонней встречи с премьером Мьянмы. Также у главы государства запланирована встреча с премьером Армении.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

восточный экономический форум — 2022 (вэф), дальневосточный федеральный университет, владимир путин, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022