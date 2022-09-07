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Пленарная сессия ВЭФ с участием Путина начнется позже запланированного - РИА Новости, 07.09.2022
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Пленарная сессия ВЭФ с участием Путина начнется позже запланированного
Пленарная сессия ВЭФ с участием Путина начнется позже запланированного - РИА Новости, 07.09.2022
Пленарная сессия ВЭФ с участием Путина начнется позже запланированного
Пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина начнется позже запланированного, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:18
2022-09-07T08:19
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина начнется позже запланированного, передает корреспондент РИА Новости.Планировалось, что сессия начнется в 15.00 по местному времени (8.00 мск). Мероприятие не началось.Рабочий день Путин начал с двусторонней встречи с премьером Мьянмы. Также у главы государства запланирована встреча с премьером Армении.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), дальневосточный федеральный университет, владимир путин, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022
08:18 07.09.2022 (обновлено: 08:19 07.09.2022)
 
Пленарная сессия ВЭФ с участием Путина начнется позже запланированного

Пленарная сессия ВЭФ с участием президента Путина начнется позже запланированного

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина начнется позже запланированного, передает корреспондент РИА Новости.
Планировалось, что сессия начнется в 15.00 по местному времени (8.00 мск). Мероприятие не началось.
Рабочий день Путин начал с двусторонней встречи с премьером Мьянмы. Также у главы государства запланирована встреча с премьером Армении.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Новые контракты и ход гроссмейстера: чем запомнился второй день ВЭФ-2022
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
1 из 15

На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.

На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 15

Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.

На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

Работа стенда медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
3 из 15

Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.

Генеральный директор Международного центра совместных инициатив Алексей Калачев и генеральный директор ООО КитайСтрой Чжао Сяоцзяо на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между сторонами в рамках Восточного экономического форума
4 из 15

Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
5 из 15

Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.

Программный директор Дома культуры ГЭС-2 Алиса Прудникова, ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
6 из 15

На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 15

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Волонтеры на Восточном экономическом форуме.

Волонтеры на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 15

Волонтеры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 15

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.

Пранкеры Вован и Лексус в студии радио Sputnik на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
10 из 15

Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".

Участники фотографируются на стенде Аэрофлота на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
11 из 15

Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин проводит сеанс одновременной игры с участниками Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 15

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
14 из 15

Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
15 из 15

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 15

На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.

На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 15

Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 15

Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 15

На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 15

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 15

Волонтеры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 15

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 15

Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 15

Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 15

Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
15 из 15

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Дальневосточный федеральный университетВладимир ПутинВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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