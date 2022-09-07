https://ria.ru/20220907/uvazhenie-1815005874.html
Глава "Росатома" выразил глубочайшее уважение мужеству миссии МАГАТЭ
Глава "Росатома" выразил глубочайшее уважение мужеству миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 07.09.2022
Глава "Росатома" выразил глубочайшее уважение мужеству миссии МАГАТЭ
"Росатом" выражает глубочайшее уважение миссии МАГАТЭ, посетившей Запорожскую АЭС, мужество проявили все ее участники - от главы агентства Рафаэля Гросси до... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:52
2022-09-07T07:52
2022-09-07T07:52
в мире
рафаэль гросси
россия
магатэ
запорожская аэс
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" выражает глубочайшее уважение миссии МАГАТЭ, посетившей Запорожскую АЭС, мужество проявили все ее участники - от главы агентства Рафаэля Гросси до водителя автомобиля, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев."Здесь дело не только в целеустремленности, но и в личном мужестве. Они его проявили все - от генерального директора до водителя этой делегации", - подчеркнул глава "Росатома".По его словам, два специалиста МАГАТЭ продолжают работать на ЗАЭС, непосредственно осуществляя контроль и взаимодействие с украинскими и российскими специалистами в этом вопросе.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, россия, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Глава "Росатома" выразил глубочайшее уважение мужеству миссии МАГАТЭ
Глава "Росатома" Лихачев выразил глубочайшее уважение мужеству миссии МАГАТЭ
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" выражает глубочайшее уважение миссии МАГАТЭ, посетившей Запорожскую АЭС, мужество проявили все ее участники - от главы агентства Рафаэля Гросси до водителя автомобиля, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы выражаем глубочайшее уважение миссии МАГАТЭ, всему агентству по атомной энергии, его руководителю (Рафаэлю) Гросси, потому что реализовать эту идею поездки на Запорожскую станцию было крайне сложно", - сказал Лихачев в среду в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Здесь дело не только в целеустремленности, но и в личном мужестве. Они его проявили все - от генерального директора до водителя этой делегации", - подчеркнул глава "Росатома".
По его словам, два специалиста МАГАТЭ продолжают работать на ЗАЭС, непосредственно осуществляя контроль и взаимодействие с украинскими и российскими специалистами в этом вопросе.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ
при международных организациях в Вене
Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.