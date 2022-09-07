https://ria.ru/20220907/uvazhenie-1815005874.html

Глава "Росатома" выразил глубочайшее уважение мужеству миссии МАГАТЭ

Глава "Росатома" выразил глубочайшее уважение мужеству миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 07.09.2022

Глава "Росатома" выразил глубочайшее уважение мужеству миссии МАГАТЭ

"Росатом" выражает глубочайшее уважение миссии МАГАТЭ, посетившей Запорожскую АЭС, мужество проявили все ее участники - от главы агентства Рафаэля Гросси до... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:52

2022-09-07T07:52

2022-09-07T07:52

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рафаэль гросси

россия

магатэ

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" выражает глубочайшее уважение миссии МАГАТЭ, посетившей Запорожскую АЭС, мужество проявили все ее участники - от главы агентства Рафаэля Гросси до водителя автомобиля, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев."Здесь дело не только в целеустремленности, но и в личном мужестве. Они его проявили все - от генерального директора до водителя этой делегации", - подчеркнул глава "Росатома".По его словам, два специалиста МАГАТЭ продолжают работать на ЗАЭС, непосредственно осуществляя контроль и взаимодействие с украинскими и российскими специалистами в этом вопросе.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Максим Горбачев

в мире, рафаэль гросси, россия, магатэ, запорожская аэс