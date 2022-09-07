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Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам - РИА Новости, 07.09.2022
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам
Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о поставках вооружений странами Запада на Украину. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:07
2022-09-07T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
евросоюз
турция
реджеп тайип эрдоган
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 7 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о поставках вооружений странами Запада на Украину."…Говорят, что оружие передается (Западом). На Украину отправляют хлам", — сказал Эрдоган на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.Он добавил, что не считает политику США и ЕС в украинском вопросе правильной."Есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях", — отметил турецкий лидер.Эрдоган добавил, что украинский кризис едва ли закончится в скором времени.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220907/termobaricheskoe-1814919174.html
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в мире, украина, нато, евросоюз, турция, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Евросоюз, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:07 07.09.2022 (обновлено: 15:55 07.09.2022)
 
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам

Президент Турции Эрдоган считает, что Запад поставляет Украине некачественное вооружение

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 7 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о поставках вооружений странами Запада на Украину.
"…Говорят, что оружие передается (Западом). На Украину отправляют хлам", — сказал Эрдоган на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.
Он добавил, что не считает политику США и ЕС в украинском вопросе правильной.
"Есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях", — отметил турецкий лидер.
Эрдоган добавил, что украинский кризис едва ли закончится в скором времени.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЕвросоюзТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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