https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html

Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам

Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам - РИА Новости, 07.09.2022

Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о поставках вооружений странами Запада на Украину. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:07

2022-09-07T15:07

2022-09-07T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

евросоюз

турция

реджеп тайип эрдоган

ситуация в днр и лнр

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АНКАРА, 7 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о поставках вооружений странами Запада на Украину."…Говорят, что оружие передается (Западом). На Украину отправляют хлам", — сказал Эрдоган на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.Он добавил, что не считает политику США и ЕС в украинском вопросе правильной."Есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях", — отметил турецкий лидер.Эрдоган добавил, что украинский кризис едва ли закончится в скором времени.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220907/termobaricheskoe-1814919174.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

украина

турция

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Кирилл Волков

в мире, украина, нато, евросоюз, турция, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр