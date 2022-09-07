https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам - РИА Новости, 07.09.2022
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам
Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о поставках вооружений странами Запада на Украину. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:07
2022-09-07T15:07
2022-09-07T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
евросоюз
турция
реджеп тайип эрдоган
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 7 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о поставках вооружений странами Запада на Украину."…Говорят, что оружие передается (Западом). На Украину отправляют хлам", — сказал Эрдоган на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.Он добавил, что не считает политику США и ЕС в украинском вопросе правильной."Есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях", — отметил турецкий лидер.Эрдоган добавил, что украинский кризис едва ли закончится в скором времени.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220907/termobaricheskoe-1814919174.html
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, евросоюз, турция, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Евросоюз, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:07 07.09.2022 (обновлено: 15:55 07.09.2022)
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам
Президент Турции Эрдоган считает, что Запад поставляет Украине некачественное вооружение