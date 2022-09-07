https://ria.ru/20220907/ukraina-1815117753.html

ЕК предложила выделить Украине пять миллиардов евро макрофинансовой помощи

ЕК предложила выделить Украине пять миллиардов евро макрофинансовой помощи - РИА Новости, 07.09.2022

ЕК предложила выделить Украине пять миллиардов евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине, говорится в Twitter главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:23

2022-09-07T13:23

2022-09-07T15:59

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине, говорится в Twitter главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен."Ситуация на Украине требует нашей полной поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 миллиардов евро", - написала она.Как уточняется в пресс-релизе Еврокомиссии, этот кредит является второй частью анонсированного в мае пакета макрофинансовой помощи на общую сумму до 9 миллиардов евро. Для выделения макрофинансовой помощи Еврокомиссия сначала должна официально ее предложить, затем Европарламент и Совет стран ЕС должны ее согласовать.Из объявленного в мае пакета поддержки пока был официально предложен и уже выделен 1 миллиард евро, следовательно, нынешние 5 миллиардов евро - вторая часть. "Оставшиеся до 3 миллиардов евро будут предоставлены как можно скорее", - говорится в релизе ЕК.Ранее Еврокомиссия отмечала, что новые макрофинансовые кредиты Евросоюза Украине должны сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков. В бюджетном плане ЕС средств для этого сейчас недостаточно. По правилам союза, макрофинансовые кредиты покрываются резервом в 9%.В начале августа в ЕК сообщили, что дополнительной подушкой безопасности могут стать гарантии от стран союза. Речь шла не о том, чтобы они уже сейчас предоставили дополнительные деньги в бюджет ЕС для формирования нужного покрытия по кредитам, но чтобы они гарантировали возможность совершить соответствующие финансовые вливания при необходимости. Еврокомиссия вела об этом переговоры с государствами союза. Как сообщали в ЕК в конце августа, Евросоюз продолжал искать решение для возможности выделения Украине оставшихся до 8 миллиардов евро новой макрофинансовой помощи. Гарантии - одна из возможных моделей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, украина, европа